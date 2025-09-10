Μητσοτάκης: Δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης η επιστροφή του Final 4 της Euroleague στην Ελλάδα

Το δικό του μήνυμα για την ανάθεση του Final Four της Euroleague στην Αθήνα έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, έχοντας μια μπάλα μπάσκετ στα χέρια του, ο πρωθυπουργός με βίντεο του στο Tik Tok στάθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης για να το πετύχει αυτό.

«Σήμερα είχαμε ένα ακόμη πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Είναι μία δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις».