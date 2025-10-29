Με κορονοϊό ο Μητσοτάκης – Με τηλεδιάσκεψη το υπουργικό συμβούλιο, με μάσκα στο υπουργείο Άμυνας
Δεν επηρεάζεται το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο δεν θα επηρεαστεί το πρόγραμμά του.
Το υπουργικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.
Το απόγευμα, ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει κανονικά το παρών στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, καθώς η εκδήλωση είναι σε εξωτερικό χώρο και ο πρωθυπουργός θα φορά μάσκα.
Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης
Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:
- Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα.
- Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2226 και 2025/872 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, β) Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory»,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του απολογισμού αντιπυρικής περιόδου 2025,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.
