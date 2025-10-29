Με κορονοϊό ο Μητσοτάκης – Με τηλεδιάσκεψη το υπουργικό συμβούλιο, με μάσκα στο υπουργείο Άμυνας

Με κορονοϊό διαγνώστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο δεν θα επηρεαστεί το πρόγραμμά του.

Το υπουργικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το απόγευμα, ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει κανονικά το παρών στο υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, καθώς η εκδήλωση είναι σε εξωτερικό χώρο και ο πρωθυπουργός θα φορά μάσκα.

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι: