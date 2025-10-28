Συνεδριάζει αύριο υπό τον Μητσοτάκη το υπουργικό συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Αύριο Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: