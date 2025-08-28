LIVE η εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη – Θα μιλήσει ο Μητσοτάκης
Μπαράζ επαφών του πρωθυπουργού ενόψει της ΔΕΘ
Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση των έργων στην πόλη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.
Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.
Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη λειτουργία Έδρας Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης..
