LIVE η εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη – Θα μιλήσει ο Μητσοτάκης

Σε εξέλιξη είναι η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση των έργων στην πόλη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει ομιλία ο πρωθυπουργός. Παρακολουθήστε LIVE:

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε σύσκεψη με βουλευτές της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης καθώς και βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κώστας Σκρέκας και στελέχη του κόμματος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα θέματα της Θεσσαλονίκης και η προετοιμασία για την επίσκεψη του πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα για τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά την άφιξη του στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας για τη λειτουργία Έδρας Σπουδών «Μέγας Αλέξανδρος» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης..