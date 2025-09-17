Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Λήμνο την Πέμπτη 18/9 ο πρωθυπουργός

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στην Λήμνο την Πέμπτη 18/9 ο πρωθυπουργός
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου,θα μεταβεί στη Λήμνο.

Ο πρωθυπουργός το πρωί θα επισκεφθεί την Ατσική, το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, ενώ στις 12.00 θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.

