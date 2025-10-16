Μητσοτάκης: «Φροντίζω η Ελλάδα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης – Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο;»

Στο βήμα της Βουλής μετά τον πρώτο γύρο ομιλιών των πολιτικών αρχηγών επανήλθε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός έκανε άμεσα επίθεση στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη που κριτίκαρε στην παρουσία της Ελλάδας στην συνδιάσκεψη για την Γάζα στην Αίγυπτο. «Αν δεν είχαμε προσκαλεστεί, τι θα λέγατε;» ρώτησε, απευθυνόμενος τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Μπορεί το στυλ του προέδρου Τραμπ να ξενίζει, αλλά να είστε προσεκτικός κύριε Ανδρουλάκη, ο κ. Τραμπ είναι εκλεγμένος πρόεδρος και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας. », ανέφερε.

«Αν είχαμε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, αυτό θα μας είχε βοηθήσει; Η απόψή μου είναι ότι με τη στάση μας, ότι έχουμε έντιμες σχέσεις και με την Παλαιστινιακή αρχή και με το Ισραήλ, η Ελλάδα είναι σωστά τοποθετημένη. «Μιλήσατε κ. Ανδρουλάκη για νεκρή φύση. Αναρωτιέμαι αν δεν είχαμε προσκληθεί τι θα λέγατε; Σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Αν ήμασταν εσείς δηλαδή στη θέση μου τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back κ. Τράμπ”.

Η ειρήνη που πετύχαμε, μπορεί ο τρόπος του κυρίου Τραμπ να ξενίζει αλλά είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ και είναι στρατηγικός ετέρος της πατρίδας μας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας και την κάνω ισχυρή για να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ.Πήγατε να οδηγήσετε τη χώρα στο γκρεμό».

Ο πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, «ξέρετε τι προσπάθεια χρειάστηκε; Για να βγουν τα παιδιά από τη Γάζα. Δεν το κάναμε για σόου, για λόγους επικοινωνίας. Αν εμείς είχαμε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, θα μας είχε βοηθήσει ή θα έκανε πιο δυσχερή τον ρόλο μας την επόμενη ημέρα; Η Ελλάδα είναι σωστά τοποθετημένη ώστε την επόμενη μέρα να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες», είπε.

Να θυμίσουμε ότι η συζήτηση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής με τον ίδιο να ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, τα ελληνοτουρκικά και όλα τα εθνικά θέματα.

Δείτε LIVE την δευτερολογία του πρωθυπουργού:

Μητσοτάκης: «Αν η Τουρκία θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από την απειλή πολέμου»

«Εμείς επιδιώκουμε πάντα το διάλογο. Θα ξανασυναντηθούμε με τον κύριο Ερντογάν και θα πω ότι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι η επιθυμία της για κονδύλια περνάει μέσα από συναίνεση της Ελλάδας. Δε θέλουμε να έρθουμε σε ρήξη με την Τουρκία» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να προσθέσει:

«Περιγράψατε το casus belli σαν κάτι αδιάφορο… Η πρώτη απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Όλοι έχουμε την ιστορία μας. Η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ χωρίς να έχει επιλυθεί το Κυπριακό ήταν μεγάλη επιτυχία που πιστώνεται στον Κώστα Σημίτη. Η Τουρκία αν θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE θα πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από την απειλή πολέμου».

Πρωτολογία Μητσοτάκη στη Βουλή: Συνέστησε “αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες”

Στην πρωτολογία του, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μία Ελλάδα που υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και εξέφρασε την ελπίδα ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μπορεί να υπάρξει συνεννόηση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανακοινώσεις για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά: «Υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δυο πλευρών», βάσει της οποίας διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών».

Επίσης, για τα ελληνοτουρκικά έκανε λόγο για σχέσεις που σχετίζονται με τη σταθερότητα της περιοχής, μακριά από τα ηχηρά συνθήματα και τις εντυπώσεις και κάλεσε τους ψευτοπατριώτες που μάχονται στα χαρακώματα του υπολογιστή τους» να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

Η Ελλάδα, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ζητά την άρση του casus belli από την Τουρκία και επιμένει στη θέση της ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας.