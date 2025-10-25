Κωνσταντίνος Κυρανάκης για το μήνυμα του υπουργείου: «Γι αυτούς που είδαν «σκάνδαλο», δεν έγινε καμία ανάθεση»

Διευκρινήσεις για το μήνυμα που εστάλη από το Υπουργείο Μεταφορών στα κινητά των πολιτών ενόψει του τετραημέρου της 28ης Οκτωβρίου έδωσε με ανάρτησή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κυρανάκη:

«Γι αυτούς που είδαν «σκάνδαλο» ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής, απαντώ:

Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων για τον απλό λόγο ότι η αποστολή έγινε από τις εταιρείες κινητής χωρίς να γνωρίζει το Υπουργείο ούτε ονόματα, ούτε τηλέφωνα, ούτε κανένα άλλο στοιχείο. Η πρωτοβουλία πάρθηκε κατόπιν πρότασης Συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων.