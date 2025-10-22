ΚΚΕ: “Το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι η προστασία του Μνημείου αλλά αυτές καθεαυτές οι εκδηλώσεις του λαού”

Ανακοίνωση σχετικά με την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ 100.3 έκανε το ΚΚΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με τη σημερινή του συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι το πραγματικό του πρόβλημα δεν είναι “η προστασία του Μνημείου“, το οποίο ουδέποτε έθιξαν ή πολύ περισσότερο προσέβαλαν οι λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά αυτές καθεαυτές οι εκδηλώσεις του λαού.

Αν για τον κ. Μητσοτάκη το “προφανές”, για να εφαρμόσει χωρίς αντιστάσεις το αντιλαϊκό πρόγραμμά του, είναι να φέρνει νόμους που ενισχύουν τον αυταρχισμό και την καταστολή, για τον λαό και το κίνημά του το “προφανές” είναι με την πάλη του όλα αυτά να μείνουν “στα χαρτιά”.