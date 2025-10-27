Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα ακρογωνιαίος λίθος της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο»

Συνέντευξη στη Vogue Greece έδωσε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λίγες ημέρες πριν μετακομίσει στη χώρα μας για να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Συγκεκριμένα, η Γκίλφοϊλ μίλησε για τα πάντα στο γνωστό περιοδικό τονίζοντας: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», και δίνοντας το σήμα πως είναι έτοιμη να δώσει αγώνα για να γραφτεί νέα ιστορία ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Θέλω να γράψουμε καινούργια κεφάλαια και να αφήσουμε μια κληρονομιά με διάρκεια στην αμερικανική και ελληνική πολιτική ιστορία», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τις βασικές προτεραιότητες της, αφορούν την ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε ναυτιλία, αγροτικό τομέα, τουρισμό, άμυνα, τεχνολογία και ενέργεια.

«Η συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς ενισχύει την ειρήνη σε όλη την περιοχή και ενδυναμώνει τη διατλαντική συμμαχία στο σύνολο της», τονίζει.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ οραματίζεται ένα μέλλον στο οποίο η ελληνική καινοτομία και οι αμερικανικές επενδύσεις θα συμπορεύονται ενώ θέλει όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι «οι ΗΠΑ είναι σύμμαχός τους».

«Είναι πολύ σημαντικό, όταν εστιάζουμε στη συγκεκριμένη περιοχή, να κατανοούμε ποιος σύμμαχος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. NATO, Ευρωπαϊκή Ένωση – πολλές χώρες είναι μέλη τους. Αλλά ποια έχει κάνει πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε για να είναι ένας δυνατός, στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ; Η Ελλάδα», τονίζει.

Όπως εξήγησε, ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του για να οδηγηθεί η διμερής σχέση σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου της Vogue Greece για ποιον λόγο δεν έχει γίνει διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαμογέλασε καθησυχαστικά λέγοντας: «Θα είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά. Εννοώ, στέλνει εμένα».

«Τρέμει» τους ρεπόρτερ

Ελαφραίνοντας την συνέντευξη, η 56χρονη πρέσβειρα μίλησε και για τις φοβίες της, όσα παράτολμα έχει κάνει στη ζωή της αλλά και το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής της, τον 19χρονο γιο της.

Απαντώντας για τις φοβίες που έχει, αποκάλυψε πως «τρέμει» τους ρεπόρτερ.

«Έχω βάλει φίδια και ταραντούλες πάνω μου. Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι έχω φοβίες. Τι θα έπρεπε να φοβάμαι; Ο λόγος που δεν έχω φοβίες είναι επειδή το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσα να φανταστώ μου έχει ήδη συμβεί: έχω χάσει τους γονείς μου. Οπότε, δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε κάποιος να κάνει ή να πει που θα με “σπάσει”. Όταν πέθανε η μητέρα μου, ο πατέρας μου μού είπε ότι “δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί τώρα”».

Το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής της τονίζει ότι είναι ο 19χρονος γιος της, Ronan, καρπός του δεύτερου γάμου της με τον Αμερικανό επιχειρηματία Eric Villency.

«Είναι η σημαντικότερη πηγή χαράς μου και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου. Όταν τον κοιτάζω, βλέπω τη μητέρα και τον πατέρα μου. Κατά κάποιον τρόπο γεμίζει το κενό που άφησαν εκείνοι», τόνισε συγκινημένη.

Αποκάλυψε πως ο Ronan θα έρθει μαζί της στην Αθήνα, συνεχίζοντας διαδικτυακά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

«Ήθελε να είναι εδώ για να στηρίξει τη μητέρα του, κι εγώ πιστεύω πως θα είναι διδακτική εμπειρία για εκείνον. Πρέπει να βγαίνουμε από τη ζώνη ασφαλείας μας, να εξερευνούμε τον κόσμο για να κατανοήσουμε τους ανθρώπους, να “βουτάμε” σε άλλες κουλτούρες, μόνο έτσι αντιλαμβάνεσαι τον ιστό της ανθρωπότητας».