Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Έρχεται στις 31 Οκτωβρίου στην Ελλάδα – Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την υποδοχή της

Στις 31 Οκτωβρίου αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου: “Την Πέμπτη αναχωρούν κάποιοι από τους συνεργάτες της, οπότε πιστεύω ότι την Παρασκευή το αργότερο θα είναι στην Αθήνα, διότι έχει και δουλειές να κάνει. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχει πολλή δουλειά. Θα υποδεχθεί στην Ελλάδα υψηλούς Αμερικανούς προσκεκλημένους: δυο από τους πιο σημαντικούς υπουργούς των ΗΠΑ και στενοί συνεργάτες του προέδρου Τραμπ έρχονται στην Αθήνα.

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει στην Αθήνα η Σύμπραξη για τη Διατλαντική στην Ενέργεια, όπου να είστε βέβαιοι ότι θα επιβεβαιωθεί η αναβάθμιση της Ελλάδας σε θέματα ενέργειας, και όχι μόνο. Επικεφαλής της συνεδρίασης θα είναι ο υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του Κρις Ράιτ, ενώ θα λάβουν μέρος 24 υπουργοί Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο γεγονός“.

Σημειώνεται ότι, οι προετοιμασίες για την υποδοχή της είναι πυρετώδεις, με το σπίτι της Αμερικανίδας διπλωμάτη, να έχει ανακαινιστεί πλήρως.

Όπως αναφέρει το πρόγραμμα των προσκλήσεων που έχει αποστείλει, μια μέρα μετά την άφιξή της στην Ελλάδα, θα υπάρξει επίσημη εκδήλωση στις 16:30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Νοεμβρίου για να γνωρίσει ο ελληνικός λαός τη νέα πρέσβειρα, στο Πάρκο Ελευθερίας.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας και συγκεκριμένα, στις 9, θα παρευρεθεί στο Κέντρο Αθηνών όπου ο Κωνσταντίνος Αργυρός διοργανώνει μουσική λαϊκή βραδιά προς τιμήν της.

Οι δυο τους, είχαν γνωριστεί στο Λονδίνο, σε φιλανθρωπική εκδήλωση πριν από τρεις εβδομάδες και η Κίμπερλι ενθουσιάστηκε μαζί του.

Η πρώτη επίσημη δεξίωση

Στις 5 Νοεμβρίου η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα παραθέσει δεξίωση στην ελληνική πολιτική και επιχειρηματική ελίτ προς τιμήν του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και του υπουργού Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ.

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου το 1969 στο Σαν Φρανσίσκο. Έχασε τη μητέρα της όταν ήταν μόλις 10 ετών.

Μετά από αυτή την απώλεια, η Γκίλφοϊλ έχει πει ότι θυμάται να μεγαλώνει «περιτριγυρισμένη από αγάπη», με τον «προσωπικό της φύλακα άγγελο να την προσέχει».

Πήγε σχολείο εκεί και στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Davis της Καλιφόρνια. Μετά την αποφοίτησή της γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο. Στη διάρκεια των σπουδών της, έκανε πρακτική στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, κάτι που τη βοήθησε αργότερα να ξεκινήσει μια καριέρα ως εισαγγελέας.

Το 1994, αποφοίτησε από τη Νομική και έπιασε δουλειά στο γραφείο που είχε κάνει πρακτική. Αργότερα, η Γκίλφοϊλ μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου προσλήφθηκε ως αναπληρώτρια εισαγγελέας, εργαζόμενη σε υποθέσεις ενηλίκων και ανηλίκων. Μάλιστα, στη διάρκεια της παραμονής της εκεί, διακρίθηκε ως κορυφαία εισαγγελέας.

Λίγα χρόνια αργότερα επέστεψε στο Σαν Φρανσκίσκο και υπηρέτησε ως βοηθός εισαγγελέα αλλά και ως υπεύθυνη εισαγγελέας για την κακοποίηση των ζώων της πόλης. Εργάστηκε εκεί μέχρι το 2004.

Ενώ εργαζόταν ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο, ήρθε σε σύγκρουση με την Κάμαλα Χάρις, η οποία εργαζόταν ως πρώην εισαγγελέας της κομητείας Alameda.

Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φοιτούσε στη Νομική Σχολή, δούλεψε και ως μοντέλο προκειμένου να πληρώνει τις σπουδές της.

«Ήξερα ότι ήθελα να πάω στη Νομική Σχολή και κατέληξε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος να το πληρώσω. Έκανα μόντελινγκ για ρούχα, μαγιό και εσώρουχα, συμπεριλαμβανομένης της Victoria’s Secret!» είχε πει στο People το 2014. «Γνώρισα πάρα πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους μέσω του μόντελινγκ και πραγματικά έμαθα πολλά για την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση».

Ακόμα ασχολήθηκε και με την υποκριτική. Μάλιστα υποδύθηκε τη δικηγόρο στην ταινία Happy Even After το 2004.