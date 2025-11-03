Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αύριο η επίσημη πρώτη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα – Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό

Κι επίσημα αναλαμβάνει από αύριο (04.11) τα καθήκοντά της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μάλιστα, αναμένεται να περάσει την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου κι εκεί θα έχει μία κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00, θα δεχθεί διαδοχικά τις νέες Πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας Harriet E. Berg, του Καναδά Sonya Thissen και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Kimberly Guilfoyle, οι οποίες θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ παρούσα θα είναι αύριο (04.11) και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μαζί με τη γενική γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Στη συνέχεια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα κατευθυνθεί προς το Υπουργείο Εξωτερικών κι εκεί αναμένεται να συναντήσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Την Τετάρτη η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Το πρωί της Τετάρτης (05.11) περίπου στις 10:00 η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους είχαν συναντηθεί ξανά στις 25 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το πρώτο 48ωρο στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου, φτάνοντας στο ξενοδοχείο Grand Hyatt για τη δεξίωση που διοργάνωσε προς τιμήν της αμερικανικής αποστολής.

Την Κυριακή η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα βρέθηκε στο Κέντρο Αθηνών και στο ιδιωτικό πάρτι για το καλωσόρισμά της, με οικοδεσπότη τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Στην ιδιωτική εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον οποίο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει συναντήσει και στο Λονδίνο και στο Μαϊάμι, έδωσαν το παρών γνωστοί επιχειρηματίες και πολιτικοί, ανάμεσά τους, η Νίκη Κεραμέως, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Βασίλης Κικίλιας.

Η ίδια φορούσε ένα εντυπωσιακό, άκρως λαμπερό μακρύ ασημένιο φόρεμα και έκλεψε τις εντυπώσεις.

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους με μια σύντομη ομιλία, η κυρία Γκίλφοϊλ δήλωσε πως “δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε“.