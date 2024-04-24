Κασσελάκης: Διαστρέβλωσαν τις δηλώσεις μου για τις δαπάνες υγείας

Για διαστρέβλωση δηλώσεων όσον αφορά τις δαπάνες για την υγεία, κάνει λόγο ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζει ότι μόνο με γενναία χρηματοδότηση και πραγματική επένδυση στην Υγεία θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του ΕΣΥ.

«Την ώρα που η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Βίκυ Φλέσσα κάνει την ανατριχιαστική δήλωση “τα παιδιά στα Τέμπη τα σκοτώσαμε όλοι μαζί”, οι άσπονδοι συνέταιροι ‘Αδωνις Γεωργιάδης και Νέα Αριστερά προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα διαστρεβλώνοντας δήλωσή μου για την Υγεία», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Συγκεκριμένα σημειώνει: «Ενόσω δεσμευόμουν για πλήρη στελέχωση του ΕΣΥ και για αύξηση στις δαπάνες για τα νησιά, είπα ότι πρέπει να επενδύσουμε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ για την Υγεία, και αυτό σημαίνει 5% παραπάνω από το ποσοστό που προβλέπεται σήμερα. Μιλάω ρητά για επένδυση, όχι διατήρηση του σημερινού ποσοστού». Προσθέτει ότι «αυτό καλύπτεται εν μέρει από την αύξηση του προϋπολογισμού για την Υγεία στο 7,5%, σύμφωνα με το πάγιο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, και εν μέρει από την ανακατεύθυνση των χρημάτων του Ταμείου Ανάπτυξης, όπου η ΝΔ έχει εντάξει μόνο… ελαιοχρωματισμούς νοσοκομείων».

Ενόσω…— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 24, 2024

Ο κ. Κασσελάκης ρωτά ποιοι τρομάζουν με αυτήν τη δήλωση, «ο κ. Γεωργιάδης, μη χάσει την μπίζνα των απογευματινών χειρουργείων; Αυτοί που θέλουν ασθενείς να πεθαίνουν στην καρότσα ενός αγροτικού;». Αναφέρει ότι πηγαίνοντας από νησί σε νησί κατά την περιοδεία του στο Αιγαίο, «όπως δεν έκανε ποτέ κανένας πολιτικός», βλέπει την «απελπισία των νησιωτών μας για την έλλειψη ιατρικής φροντίδας». «Ας μην κρυβόμαστε πια πίσω από το δάχτυλό μας. Η κατάσταση στο ΕΣΥ έχει γίνει δραματική», επισημαίνει.

Σημειώνει ότι «μόνο με γενναία χρηματοδότηση και πραγματική επένδυση στην Υγεία θα επιτευχθούν:

-Ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των νοσοκομείων, που καταρρέουν, καθώς και ανέγερση νέων νοσοκομείων στη χώρα.

-Πλήρης ανάπτυξη αυτόνομων τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

-Πλήρως λειτουργικά τριτοβάθμια νοσοκομεία σε όλες τις Περιφέρειες τις χώρας με στελέχωση όλων των κλινικών, ώστε να μην χρειάζεται να διακομίζονται τα βαριά περιστατικά στην Αθήνα.

-Ειδικά για το Αιγαίο, λόγω της γεωγραφίας του, πλήρης λειτουργία τριτοβάθμιων νοσοκομείων σε Ρόδο, Σύρο και Λέσβο ώστε να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των νησιωτών.

-Ολοκληρωμένο δίκτυο αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, μία ασπίδα υγείας πάνω από τον εναέριο χώρο όλης της Ελλάδας.

-Πλήρωση όλων των κενών θέσεων και γενναίες μισθολογικές αυξήσεις σε όλο το υγειονομικό προσωπικό ώστε να πλησιάσουμε στο μ.ο. της ΕΕ / μισθολογικά και στεγαστικά κίνητρα για την εργασία γιατρών σε νησιωτικές και άγονες περιοχές».

Ο κ. Κασσελάκης σχολιάζει ότι «σε όλη τη χώρα, έχουμε ένα ΕΣΥ σε πλήρη αποσύνθεση» και «δεν θέλουμε αυτήν την Ελλάδα και δεν θα την επιτρέψουμε». «Η πρότασή μας θα σημάνει μία επανάσταση στον χώρο της Υγείας. Ας το πάρουν απόφαση αυτοί που συνήθισαν έναν λαό στα λίγα. Θέλουμε μια καλύτερη ζωή και τη θέλουμε τώρα», αναφέρει καταληκτικά.

