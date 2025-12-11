Κ. Τσουκαλάς: Θετική εξέλιξη για τη χώρα η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup

«Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων», προσθέτει.