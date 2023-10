Τη βαθιά θλίψη του για τους ανθρώπους που χάθηκαν στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, όπου είχαν βρει καταφύγιο, εξέφρασε σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

AFTER AND BEFORE BOMBING OF THIRD OLDEST CHURCH BY ISREAL



Church of Saint Porphyrius in Gaza,one of the oldest churches in the world at 1,616 years old was destroyed by Israeli Army. #جازان_الان #IsraelAttack, #فلسطين_الان



