Φάμελλος: «Δεν είναι δικαιολογία για την αύξηση του κόστους της φρεγάτας ότι μπορεί στο μέλλον να προκύψει αντικείμενο»

Στην ομιλία τού υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη δεύτερη παρέμβασή του στην Ολομέλεια, ζητώντας εκ νέου απαντήσεις για τα θέματα που έθεσε όσο δεν ήταν παρών, όπως οι εξελίξεις με τη διεθνή αποστολή στη Γάζα.

Σχολίασε, ωστόσο, ότι ο υπουργός αν και παραδέχθηκε το δίκαιο αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι, έχει ευθύνη ως μέλος της κυβέρνησης για την μην ανάληψη δράσης.

Όσον αφορά την ελληνική αμυντική βιομηχανία είπε πως τα «σχόλια» του υπουργού για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ ’15 -’19 δεν αποτελούν απάντηση στα όσα τού καταλόγισε για την αδράνεια της σημερινής κυβέρνησης για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Αντίστοιχα, και για το θέμα παραιτήσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και για τη μικρή συμμετοχή στις στρατιωτικές σχολές, ο Σ. Φάμελλος επέμεινε ότι ο υπουργός δεν απάντησε γιατί δεν δέχεται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για 13ο και 14ο μισθό που «θα δώσει τη δυνατότητα καλών αμοιβών και ενίσχυσης των στελεχών». «Σχολιασμοί δεν χρειάζονται για έναν υπουργό. Λύσεις χρειαζόμαστε. Και εδώ υπάρχει και δημοσιονομικός χώρος και πολιτική βούληση και συγκεκριμένη τροπολογία στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την καθυστέρηση της προμήθειας της φρεγάτας και την αύξηση του κόστους, χαρακτήρισε «ακραίο» το επιχείρημα του υπουργού ότι σύμφωνα με τη σύμβαση υπάρχει δυνατότητα εμπλοκής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο μέλλον, αλλά συνδέεται με την αύξηση του προϋπολογισμού τονίζοντας ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και ταυτόχρονα να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση για να είναι χαμηλότερο το κόστος των εξοπλισμών. «Δεν είναι δικαιολογία για την αύξηση του κόστους ότι μπορεί στο μέλλον να προκύψει αντικείμενο και άρα οικονομικό όφελος για τη χώρα», σχολίασε.

«Η δική μας τοποθέτηση εδώ είναι ταυτόχρονα και ψήφος δυσπιστίας για εσάς», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.