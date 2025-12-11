Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα – «Μην σκίσετε κανένα καλσόν»

Κατά την εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώθηκε αντιπαράθεση, με τον Κώστα Μπάρκα να θέτει ερωτήματα στον μάρτυρα.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με σεξιστική αναφορά επιτέθηκε στην προεδρεύουσα της επιτροπής, Μαρία Συργγέλα.

Μπάρκας: Είναι σκάνδαλο η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπάρκας: Τι είπατε;

Ξυλούρης: Όχι.

Μπάρκας: Το λέτε μέσα απ τα μουστάκια σας και δεν ακούμε.

Ξυλούρης: Και τι να κάμω; Να ξυρίσω το μουστάκι τώρα στα γεράματα;

Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε κύριε;

Συρεγγέλα: Σας παρακαλώ. Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας

Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσετε κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα. Τον αφήνετε να απειλεί.

Λαζαρίδης: Καταδικάζουμε και καλούμε και τα άλλα κόμματα αν έχουν την δύναμη να το κάνουν. Καταδικάζουμε την σεξιστική επίθεση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην κα Συρεγγέλα

Κωνσταντοπούλου: Είστε γελοίος. Καλύπτετε έναν κακοποιό.

Λαζαρίδης: Να καταδικάσετε τη σεξιστική επίθεση που σας είπε «μην σκίσετε κανένα καλσόν». Ο κ. Μπάρκας είναι απαράδεκτος. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε.

Κωνσταντοπούλου: Και σε άντρες και σε γυναίκες το λέμε. Άντε που καλύπτετε έναν κακοποιό.

Λαζαρίδης: Να τοποθετηθούν τα κόμματα.

Συρεγγέλα: Δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος. Μιλούν όλοι και όλες οι βουλευτές κα Κωνσταντοπουλου σύμφωνα με την διαδικασία

Μπάρκας: Δεν θα μου κουνάτε τα χέρια κ. Λαζαρίδη. Εσείς δώσατε διαφυγή στην Ξυλούρη. Καταδικάζουμε την φράση (σσ. Της Κωνσταντοπούλου) που ειπώθηκε εναντίον σας.

Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ νιώθει την ανάγκη να τοποθετηθεί;

Συρεγγέλα: Θέλετε κυρία Αποστολάκη να πάρετε το λόγο ;

Αποστολάκη: Δεν έχω ενημερωθεί

Συρεγγέλα: Όταν ενημερωθείτε θα έχετε το λόγο

Κωνσταντοπούλου: Εγώ μπορώ να έχω το λόγο. Δεν ντρέπεστε λίγο που καλύπτετε τον κακοποιό; Δώστε μου τον λόγο

Συρεγγέλα: Τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς.

ΝΔ: Απαράδεκτη σεξιστική επίθεση Κωνσταντοπούλου προς τη Μ. Συρεγγέλα

Η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρρεγέλα -«μη σκίσετε κανένα καλτσόν»- αποτελεί μια απροκάλυπτα σεξιστική και μειωτική επίθεση από μια πολιτικό που εμφανίζεται δήθεν ως πολέμια του σεξισμού.

Αντί για πολιτικό επιχείρημα, η κ. Κωνσταντοπούλου επέλεξε μια φράση που προσβάλλει ευθέως όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή της η ΝΔ με αφορμή σχετικό επεισόδιο στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνει, μάλιστα, ότι η στάση της, «αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία μιας πολιτικού που καταγγέλλει δήθεν διαρκώς τους άλλους, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί τα πιο παρωχημένα έμφυλα στερεότυπα».

Στην ίδια δήλωση σημειώνεται ότι «προκαλεί εντύπωση η απόλυτη σιωπή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και δη της Μιλένας Αποστολάκη και Ευαγγελίας Λιακούλη, οι οποίες δεν βρήκαν ούτε μία λέξη να πουν για μια τόσο καθαρή και απροκάλυπτη σεξιστική προσβολή. Η σιωπή αυτή ισοδυναμεί με ταύτιση. Αντιθέτως», προστίθεται στην ίδια δήλωση, «ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Κώστα Μπάρκα, έσπευσε να καταγγείλει τη φράση της κ. Κωνσταντοπούλου, αναγνωρίζοντας τον προσβλητικό της χαρακτήρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στη θέση ότι κάθε μορφή σεξισμού είναι απολύτως απαράδεκτη. Σε μια περίοδο που η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, σεβασμό και πολιτικό πολιτισμό, τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές» καταλήγει η ΝΔ στη δήλωσή της.

Σημειώνεται ότι η εισηγήτρια της μειοψηφίας, και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής, καταδίκασε τις «λεκτικές επιθέσεις», που έχουν «σεξιστικό περιεχόμενο, όπως αυτή που ακούστηκε».