Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο – Στην ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά και στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο.

Την Παρασκευή θα παραστεί στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, καθώς και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, κ. Συμεών.

Το Σάββατο θα συμμετάσχει στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum).

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παραστεί στο μνημόσυνο του Γλαύκου Κληρίδη, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία.

