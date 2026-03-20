Χρυσοχοΐδης: Ιρανική χρηματοδότηση πίσω από το χτύπημα στη εβραϊκή συναγωγή της Αθήνας

Με αδιάκοπη επαγρύπνηση, παρακολούθηση υπόπτων και συνεχείς ροές πληροφοριών από την Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου, η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για να προλάβει ενδεχόμενες απειλές που προκύπτουν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, επισήμανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στο Meeting Point, ο υπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι: «είμαστε στην πρώτη περίμετρο της φωτιάς που έχει επεκταθεί σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου και τη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άρα πάντα πρέπει να υπάρχει πρόνοια, να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα, να θωρακίζουμε τα σύνορά μας, τους ευαίσθητους στόχους, τους πολίτες, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε σε πρώτη φάση αποτρεπτικά, μήπως και βάλει κανείς στο σχεδιασμό του, να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα».

Γιατί να δεχθεί η Ελλάδα επίθεση αφού δεν συμμετέχει στον πόλεμο;

Ο κ. Χρυσοχοΐδης απαντώντας στο ερώτημα αν κινδυνεύει η χώρα μας από επίθεση πυραύλου ή drone είπε:

«Ενδεχομένως, όπως χτύπησαν την Κύπρο ή άλλες γειτονικές χώρες, θα μπορούσαν, αλλά αντιλαμβάνομαι από τις συζητήσεις που γίνονται, ότι είμαστε πολύ μακριά για να είμαστε σε μια εμβέλεια που θα μπορούσε με ακρίβεια να προκαλέσουν μια ζημιά. Δεν είναι ένας ισχυρός κίνδυνος, αν μπορώ να σας μεταφέρω τις απόψεις των ειδικών».

Στη συνέχεια ο υπουργός τόνισε ότι: «Η Ελλάδα δεν συμμετέχει στον πόλεμο, συνεπώς γιατί να δεχθεί επίθεση;»

Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα ποινικών κρατουμένων

Οι αρχές κατάφεραν να εξαρθρώσουν μια εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από Έλληνες και αλλοδαπούς κρατούμενους, οι οποίοι χρηματοδοτήθηκαν από το Ιράν με στόχο να πλήξουν εβραϊκούς στόχους. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η ομάδα φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατά της εβραϊκής συναγωγής στην Αθήνα.

«Αναφέρομαι σε κρατούμενους με αποφάσεις δικαστηρίων, οι οποίοι επιχείρησαν με χρηματοδότηση από το Ιράν, κάποια άτομα -Έλληνες και αλλοδαποί- να συμμετάσχουν σε δράσεις εναντίον στόχων, κυρίως εβραϊκού ενδιαφέροντος, ώστε να τους αμαυρώσουν, να τους πλήξουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι άνθρωποι του κοινού ποινικού δικαίου που χρησιμοποιήθηκαν για κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες πολύ χαμηλής εμβέλειας. Αυτό αποκαλύφθηκε, εξαρθρώθηκε αυτή η μικρή ομάδα και οι άνθρωποι αυτοί κρατούνται» εξηγεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Δεν πιστεύω στους μοναχικούς λύκους»

Συνεχίζοντας, ο υπουργός επισημαίνει ότι «δεν πιστεύει στους μοναχικούς λύκους», απαντώντας σε ερώτημα για τον κίνδυνο τρομοκρατικών χτυπημάτων. «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα μέσα από δίκτυα που δημιουργούνται και απλώνονται, με στόχο ζημιές, μικρές ή μεγάλες» διευκρινίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει ο κ. Χρυσοχοΐδης, οι αρχές παρακολουθούν «μια σειρά από ανθρώπους-στόχους-υπόπτους, με στόχο την αποτροπή. Υπάρχει διαρκής ροή πληροφοριών». Μάλιστα, «αυτή τη φορά υπάρχει πολύ καλή ροή πληροφοριών από την ΕΕ, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη, στον τομέα της ασφάλειας, έχει κάνει κάποια βήματα, με τους Αμερικανούς και χώρες του Κόλπου, έτσι ώστε να υπάρχει μια ροή που θα οδηγεί σε διασταύρωση πληροφοριών, εξακρίβωση και τελικά αποτροπή».

Ωστόσο για τον ίδιο, είναι «εφιάλτης» το μεταναστευτικό. «Αν ανοίξουν οι πόρτες του μεταναστευτικού λόγω πολέμου, μπαίνουμε σε άλλη διάσταση. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι» παρόλο που «είμαστε μπαρουτοκαπνισμένοι», λέει αναφερόμενος σε τρία κομβικά γεγονότα που διαχειρίστηκε ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη: την προσπάθεια εισόδου 150.000 μεταναστών-προσφύγων στον Έβρο, την κρίση του 2019 με τις μεγάλες ροές από την Τουρκία, την καταστροφή της Μόριας. «Ας ελπίσουμε, ότι δεν θα κληθούμε να διαχειριστούμε τέτοια μεγέθη» προσθέτει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το τέλος, ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε ότι είναι στα σχέδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η προμήθεια μιας σύγχρονης anti-drone ασπίδας για πολιτικούς επιχειρησιακούς στόχους. Για αυτό τον σκοπό έχει ξεκινήσει να συγκροτείται ειδική επιτροπή. «Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά όλη την Ευρώπη. Αφορά λιμάνια, αεροδρόμια, κρίσιμα κτήρια, κρίσιμες υποδομές όπως τα διυλιστήρια κ.α.»