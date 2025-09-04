Χρυσοχοΐδης για λαθρεμπόριο καυσίμων: “Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα”

Σε δήλωση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε λαθραία καύσιμα προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε:

«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση μιας ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε λαθραία και νοθευμένα καύσιμα, εξαπατώντας τόσο τους καταναλωτές, όσο και το Δημόσιο.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποκαλύπτει πρακτικές που πλήττουν ευθέως το εισόδημα των πολιτών, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην αγορά και στερούν από το κράτος πολύτιμους πόρους.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα τον αγώνα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, προστατεύοντας την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον».