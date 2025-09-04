Χρυσοχοΐδης για λαθρεμπόριο καυσίμων: “Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα”
"Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκαλύπτει πρακτικές που πλήττουν το εισόδημα των πολιτών"
Σε δήλωση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε λαθραία καύσιμα προχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε:
«Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση μιας ακόμη ιδιαίτερα επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε λαθραία και νοθευμένα καύσιμα, εξαπατώντας τόσο τους καταναλωτές, όσο και το Δημόσιο.
Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μεγάλη σημασία, καθώς αποκαλύπτει πρακτικές που πλήττουν ευθέως το εισόδημα των πολιτών, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην αγορά και στερούν από το κράτος πολύτιμους πόρους.
Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα τον αγώνα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, προστατεύοντας την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις