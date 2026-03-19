Ανδριανός: Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό στο 8ο Διεθνές AgriBusiness Forum, με θέμα: «Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον».

Στον χαιρετισμό του, ο υφυπουργός ανέδειξε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, της ενεργειακής αστάθειας και των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, αναφέροντας ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Ανδριανός παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής, που περιλαμβάνουν:

– τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και τη μείωση του κόστους παραγωγής,

– την προώθηση επενδύσεων και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής,

– την προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα,

– την ενίσχυση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού,

– τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, με έμφαση στο νερό και τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά και της αξίας των ελληνικών προϊόντων.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, παραγωγών και ερευνητικής κοινότητας, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η μετάβαση σε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης, που θα ενισχύει την προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις της δημιουργίας και της προκοπής για τους Έλληνες παραγωγούς.