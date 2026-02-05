Αχτσιόγλου: «Τι φοβόταν να ακούσει η Κεραμέως, αφού είναι τόσο περήφανη για τη “Συμφωνία” της;»

Επίθεση στην υπουργό Παιδείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νίκη Κεραμέως, εξαπέλυσε η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για την περίφημη «Κοινωνική Συμφωνία».

Σύμφωνα με την κ. Αχτσιόγλου, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθούν και συνδικαλιστικές οργανώσεις για να εκφράσουν τις απόψεις τους, η κ. Κεραμέως κάλεσε μόνο εκείνους που υπέγραψαν τη συμφωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σε νομοσχέδιο που αφορά τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν επετράπη ούτε σε μία από τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμμετάσχει», τόνισε η κ. Αχτσιόγλου, προσθέτοντας ότι προσκλήθηκαν μόνο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ και οι πρόεδροι των τριτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων που είχαν συνυπογράψει τη συμφωνία.

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε επίσης στο πρόσφατο εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», σημειώνοντας ότι η υπουργός δεν δέχθηκε ούτε τη συμμετοχή των επιθεωρητών εργασίας στη συζήτηση στη Βουλή, παρά τις συνθήκες που ανέδειξαν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

«Τι φοβόταν να ακούσει η κ. Κεραμέως, αφού είναι τόσο περήφανη για τη ‘Συμφωνία’ της;», κατέληξε η κ. Αχτσιόγλου, χαρακτηρίζοντας τη στάση της υπουργού «αποστειρωμένη και ντροπιαστική για τη Βουλή».

Ολόκληρη η δημοσίευση της Έφης Αχτσιόγλου

Κι όμως, υπάρχει και πιο χαμηλά…

Σήμερα στη Βουλή, όπου συζητούνταν η περίφημη “Κοινωνική Συμφωνία” της κ. Κεραμέως, ζητήσαμε εμείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να έρθουν μία σειρά συνδικαλιστικών οργανώσεων για να εκφράσουν την άποψή τους.

Η κ. Κεραμέως έκανε κάτι άκρως… δημοκρατικό, κάλεσε μόνο αυτούς που υπογράφουν τη συμφωνία.

Για να καταλάβετε: Σε νομοσχέδιο που αφορά τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας η κ. Κεραμέως δεν επέτρεψε ούτε καν να κληθεί ούτε μία από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι αρμόδιες για να υπογράφουν κλαδικές συλλογικές συβάσεις εργασίας.

Κάλεσε μόνο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους προέδρους των τριτοβάθμιων εργοδοτικών οργανώσεων, δηλαδή αυτούς που συνυπέγραψαν τη συμφωνία που διαφημίζει η κ. Κεραμέως, για να ευλογήσουν τα γένια τους.

Μάλιστα, λίγες μέρες μετά το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στη “Βιολάντα” η κ. Κεραμέως δεν δέχτηκε να κληθούν ούτε οι επιθεωρητές εργασίας στη Βουλή για να τοποθετηθούν.

Αλήθεια, τι φοβόταν να ακούσει η κ. Κεραμέως, αφού είναι τόσο περήφανη για τη “Συμφωνία” της, και αποστείρωσε τη Βουλή;

Πραγματικά ντράπηκε και η ντροπή.