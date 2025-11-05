Μανώλης Χριστοδουλάκης: “Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη” – Το τρολάρισμα για τη viral ατάκα της Βάσιας Αναστασίου

Με τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου επέλεξε να απαντήσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης στη δήλωση τους στελέχους του, Βάσια Αναστασίου, “είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα”.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής απάντησε με χιούμορ στη δήλωση της συναδέλφου του και δημοσίευσε στο Facebook ένα βίντεο με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει «δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

«Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)» πρόσθεσε με νόημα ο κ. Χριστοδουλάκης.

Η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου έγινε σε τηλεοπτική εκπομπή προκαλώντας αμηχανία στους συνομιλητές της. «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε αρχικά, εννοώντας ότι είναι επιλαχούσα για να προσθέσει ότι «πρώτα ο Θεός» θα είναι ξανά υποψήφια στις επόμενες εκλογές και ότι είναι «έναν θάνατο πριν την έδρα».

Αμέσως έσπευσε να διορθώσει αυτό που είπε: «Χαριτολογώντας το λέω», είπε, ξεσπώντας σε γέλια.