Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπό τους ήχους του «We Will Rock You» η υποδοχή στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
Χαμογελαστός ο πρωθυπουργός
Παρών στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ είναι το απόγευμα της Παρασκευής 3/10 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εισόδου του στον χώρο που γίνεται η εκδήλωση, επιλέχθηκε το τραγούδι «We Will Rock You» της βρετανικής ροκ μπάντας Queen, με τον πρωθυπουργό να χαιρετάει το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο σημείο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις