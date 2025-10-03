Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπό τους ήχους του «We Will Rock You» η υποδοχή στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Χαμογελαστός ο πρωθυπουργός

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Παρών στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ είναι το απόγευμα της Παρασκευής 3/10 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εισόδου του στον χώρο που γίνεται η εκδήλωση, επιλέχθηκε το τραγούδι «We Will Rock You» της βρετανικής ροκ μπάντας Queen, με τον πρωθυπουργό να χαιρετάει το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο σημείο.

