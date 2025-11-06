Αλέξης Τσίπρας: «Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή…» – Ηχογράφησε τον πρόλογο του βιβλίου του ο πρώην πρωθυπουργός
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Και σε audiobook αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τον ίδιο να αφηγείται τον πρόλογο του βιβλίου του.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στην δημοσίευση του:
Για τις ανάγκες του audiobook της “Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice.
Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα.
Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής.
Καλή ακρόαση!
