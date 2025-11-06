Αλέξης Τσίπρας: «Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή…» – Ηχογράφησε τον πρόλογο του βιβλίου του ο πρώην πρωθυπουργός

Και σε audiobook αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τον ίδιο να αφηγείται τον πρόλογο του βιβλίου του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην δημοσίευση του:

Για τις ανάγκες του audiobook της “Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice.

Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα.

Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής.

Καλή ακρόαση!