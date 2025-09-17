«Το Σόι Σου» επιστρέφει! Δείτε φωτογραφίες από τα γυρίσματα της 6ης σεζόν – Πότε κάνει πρεμιέρα

Η αγαπημένη σειρά του ALPHA «Το Σόι Σου», έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου κύκλου ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες μας.

Η σειρά που σαρώνει στις επαναλήψεις σε όλες τις ζώνες προβολής έχει κάνει ήδη τα πρώτα γυρίσματα για τη νέα σεζόν με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.

Οι ήρωες της σειράς

Οι αγαπημένοι ήρωες του «Σογιού» επιστρέφουν με νέες ιστορίες και σημαντικές αλλαγές στις ζωές τους, δίνοντας νέο αέρα στη δημοφιλή οικογενειακή σειρά.

Ο Σάββας και η Λυδία ξεκινούν ένα νέο κεφάλαιο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος μετακομίζουν στο πατρικό της οικογένειας στην Κηφισιά. Την ίδια στιγμή, οι γονείς της Λυδίας, Χαρούλα και Βαγγέλης, αποφασίζουν να μετακομίσουν στη συμπρωτεύουσα, επιδιώκοντας να βρίσκονται πιο κοντά στην κόρη τους.

Σε μια σημαντική αλλαγή για την οικογένεια, ο Βαγγέλης παραχωρεί την αλυσίδα κρεοπωλείων του στον Μιχάλη, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα. Παράλληλα, η Μπέλα μετακομίζει στο πατρικό της, προσθέτοντας τη δική της πινελιά στις εξελίξεις.

Η νέα σεζόν υπόσχεται γέλιο, συγκινητικές στιγμές και απρόσμενες καταστάσεις, διατηρώντας τη γνώριμη ζεστασιά και το χιούμορ που έχουν αγαπήσει οι τηλεθεατές.

Οι fans της σειράς ανυπομονούν να δουν πώς θα εξελιχθούν οι χαρακτήρες και ποιες νέες περιπέτειες τούς περιμένουν, σε έναν κύκλο που αναμένεται να κερδίσει και πάλι το κοινό.

