Το φινάλε της φάσης των ομίλων των UEFA European Qualifiers για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στο γήπεδο του Novasports!

Ποδοσφαιρική πανδαισία με τις Εθνικές ομάδες της UEFA στο «γήπεδο» των καναλιών Novasports και δράση από το FIBA Basketball Champions League, το ΝΒΑ, τα πρωταθλήματα μπάσκετ Ισπανίας, Ιταλίας και το CEV Champions League στο βόλεϊ, περιμένει τους συνδρομητές της Nova από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στο ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON.

Στα κανάλια Novasports δεσπόζει η δράση στα UEFA European Qualifiers για το Μουντιάλ του 2026 και οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλους τους αγώνες για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές στη φάση των ομίλων όπου δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Γαλλία – Ουκρανία (13/11, 21:45), Αγγλία – Σερβία (13/11, 21:45), Ιρλανδία – Πορτογαλία (13/11, 21:45), Πολωνία – Ολλανδία (14/11, 21:45), Τουρκία – Βουλγαρία (15/11, 19:00), Γεωργία – Ισπανία (15/11, 19:00), Αλβανία – Αγγλία (16/11, 19:00), Ιταλία – Νορβηγία (16/11, 21:45), Γερμανία – Σλοβακία (17/11, 21:45), Σκωτία – Δανία (18/11, 21:45) οι οποίες θα μεταδοθούν LIVE.

Οι αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με τη Σκωτία (15/11) και με τη Λευκορωσία (18/11) θα μεταδοθούν σε μαγνητοσκόπηση από το Novasports Start στη 01:00 σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου. Η εκπομπή UEFA European Qualifiers Tonight θα πλαισιώσει τις αναμετρήσεις ενώ τo UEFA European Qualifiers: Live Conference Show θα παρουσιάσει λεπτό προς λεπτό τις κρισιμότερες στιγμές και όλα τα γκολ των αγώνων της ημέρας. Στην παρουσίαση των εκπομπών θα είναι ο Νίκος Τζουάννης και η Χριστίνα Κομίνη.

Παράλληλα, στα κανάλια Novasports θα προβληθούν αγώνες μαχητικών τεχνών ONE Friday Fights #133, το τουρνουά Γκολφ DP World Tour Championship καθώς και η αναμέτρηση Ρεάλ Σαραγόσα – Ουέσκα (16/11, 22:00) για την 9η αγωνιστική της LaLiga2.

Tι ξεχωρίζει στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αναμετρήσεις ΑΕΚ – Ρίγα (12/11, 19:30) για την 6η αγωνιστική και Χαϊδελβέργη – Προμηθέας Πατρών (18/11, 19:30) για την 7η αγωνιστική του FIBA Basketball Champions League καθώς αγώνες από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, New York Knicks-Orlando Magic (ξημερώματα 13/11, 02:00), Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (ξημερώματα 14/11, 02:00), Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers (ξημερώματα 03:00, 16/11), Boston Celtics-Los Angeles Clippers (16/11, 22:30), Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks (ξημερώματα 03:00, 18/11), αλλά και αναμετρήσεις από τα πρωταθλήματα μπάσκετ της Ισπανίας (Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια, 16/11-20:00) και της Ιταλίας (Τρεβίζο – Βίρτους Μπολόνια (17/11-21:00). Παράλληλα, θα απολαύσουν και τους αγώνες βόλεϊ Λας Πάλμας – Ολυμπιακός (12/11, 21:00) για την 2η αγωνιστική του CEV Volleyball Champions League Ανδρών και Βάσας – Ολυμπιακός (13/11, 19:00) για την 2η αγωνιστική του CEV Volleyball Champions League Γυναικών.

Aναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

10:00 Τουρνουά Γκολφ DP World Tour Championship – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:00 UEFA European Qualifiers – 9η αγωνιστική: Νορβηγία-Εσθονία Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

19:00 UEFA European Qualifiers: Αρμενία-Ουγγαρία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

19:00 UEFA European Qualifiers: Αζερμπαϊτζάν-Ισλανδία Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime Novasports Prime & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports2με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Γαλλία-Ουκρανία Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Ιρλανδία-Πορτογαλία Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 UEFA European Qualifiers: Αγγλία-Σερβία Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 UEFA European Qualifiers: Μολδαβία-Ιταλία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:45 UEFA European Qualifiers: Ανδόρα-Αλβανία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

10:00 Τουρνουά Γκολφ DP World Tour Championship – 2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Άκη Κουζούλη

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #133 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:00 UEFA European Qualifiers: Φινλανδία-Μάλτα Novasports1 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports2 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports2 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Πολωνία-Ολλανδία Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:45 UEFA European Qualifiers: Λουξεμβούργο-Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Κροατία-Ν. Φερόε Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 UEFA European Qualifiers: Σλοβακία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

21:45 UEFA European Qualifiers: Γιβραλτάρ-Μαυροβούνιο Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports2 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

10:00 Τουρνουά Γκολφ DP World Tour Championship – 3η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη και του Διονύση Στρούμπου

16:00 UEFA European Qualifiers: Καζακστάν-Βέλγιο Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:00 UEFA European Qualifiers: Γεωργία-Ισπανία Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 UEFA European Qualifiers: Τουρκία-Βουλγαρία Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 UEFA European Qualifiers: Λιχτενστάιν-Ουαλία Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

19:00 UEFA European Qualifiers: Κύπρος-Αυστρία Novasports Start σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Δανία-Λευκορωσία Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:45 UEFA European Qualifiers: Ελβετία-Σουηδία Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:45 UEFA European Qualifiers: Σλοβενία-Κόσοβο Novasports3 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

21:45 UEFA European Qualifiers: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ρουμανία Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

01:00 (REC) UEFA European Qualifiers: Ελλάδα-Σκωτία Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου.

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

09:30 Τουρνουά Γκολφ DP World Tour Championship – 4η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και του Άκη Κουζούλη

10:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE 173 Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

16:00 UEFA European Qualifiers – 10η αγωνιστική: Πορτογαλία-Αρμενία Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 UEFA European Qualifiers: Ουγγαρία-Ιρλανδία Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:00 UEFA European Qualifiers: Αλβανία-Αγγλία Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

19:00 UEFA European Qualifiers: Αζερμπαϊτζάν-Γαλλία Novasports1 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 UEFA European Qualifiers: Σερβία-Λετονία Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:00 UEFA European Qualifiers: Ουκρανία-Ισλανδία Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ιταλία-Νορβηγία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 UEFA European Qualifiers: Ισραήλ-Μολδαβία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

22:00 La Liga 2 – 14η αγωνιστική: Ρεάλ Σαραγόσα-Ουέσκα Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Γερμανία-Σλοβακία Novasports1

21:45 UEFA European Qualifiers: Ολλανδία-Λιθουανία Novasports2

21:45 UEFA European Qualifiers: Μαυροβούνιο-Κροατία Novasports3

21:45 UEFA European Qualifiers: Μάλτα-Πολωνία Novasports4

21:45 UEFA European Qualifiers: Τσεχία-Γιβραλτάρ Novasports5

21:45 UEFA European Qualifiers: Β.Ιρλανδία-Λουξεμβούργο Novasports Start

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight, B’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

Τρίτη 18 Οκτωβρίου

17:00 Davis Cup Finals – Α’ Προημιτελικός: Γαλλία-Βέλγιο Novasports6

19:00 Διεθνής φιλικός αγώνας: Κύπρος-Εσθονία Novasports Start

21:00 UEFA European Qualifiers Tonight, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Live Conference Show Novasports Prime με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη

21:45 UEFA European Qualifiers: Ισπανία-Τουρκία Novasports1

21:45 UEFA European Qualifiers: Σκωτία-Δανία Novasports2

21:45 UEFA European Qualifiers: Σουηδία-Σλοβενία Novasports3

21:45 UEFA European Qualifiers: Βουλγαρία-Γεωργία Novasports4

21:45 UEFA European Qualifiers: Βέλγιο-Λιχτενστάιν Novasports5

21:45 UEFA European Qualifiers: Κόσοβο-Ελβετία Novasports Start

21:45 UEFA European Qualifiers: Ουαλία-Β. Μακεδονία Novasports Premier League

21:45 UEFA European Qualifiers: Ρουμανία-Σαν Μαρίνο Novasportsextra1

21:45 UEFA European Qualifiers: Αυστρία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasportsextra2

23:45 UEFA European Qualifiers Tonight – Β’ μέρος Novasports Prime

e & YouTube με τους Νίκο Τζουάννη και Χριστίνα Κομίνη

01:00 (REC) UEFA European Qualifiers: Λευκορωσία-Ελλάδα Novasports Start

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.