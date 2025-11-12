Ο Γιώργος Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο – “Έχω γράμμα!”, είπε ο κωμικός

Ο Λάκης Λαζόπουλος δεν άφησε ασχολίαστο τον Γιώργο Λιάγκα και το βράδυ της Τετάρτης, στο νέο επεισόδιο του “Αλ Τσαντίρι Νιούζ” στο MEGA, σχολίασε την αντίδρασή του παρουσιαστή για την ελληνική σημαία που «φόρεσε» on air ο Τάσος Ποτσέπης, πριν στη συνέχεια φτάσει γράμμα στη σατιρική εκπομπή.

“Έχω γράμμα! Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση, το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του πολύ καλά. Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης” τόνισε ο Λάκης Λαζόπουλος.

“Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα”.

“Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις” πρόσθεσε επίσης, ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος στον αέρα της σατιρικής του εκπομπής το βράδυ της Τετάρτης στο MEGA.

Λίγα λεπτά αργότερα, η εκπομπή παρουσίασε ακόμα ένα απόσπασμα από το Πρωινό του ΑΝΤ1, όπου ο γνωστός καλλιτέχνης, με χιούμορ, σχολίασε πως δεν μπορεί να ξεματιάσει τον Γιώργο, ειδικά μετά το εξώδικο, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τον ματιάζει, αλλά αυτοματιάζεται λόγω της συνεχούς αυτοπροβολής του.

