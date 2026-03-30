Ζόζεφιν: «Έκανα πολλές προσπάθειες για να τα βρούμε με τον Νίνο – Δεν έφυγε από το μυαλό μου ποτέ»

Η Ζόζεφιν βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, όπου μίλησε ανοιχτά για τη νέα της επαγγελματική στέγη στη Heaven Music και το μουσικό ντουέτο με τον Νίνο. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως εκείνη έκανε το πρώτο βήμα για την επανασύνδεσή τους, καθώς ο αγαπημένος της δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό της παρά τον χωρισμό τους.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως το ζευγάρι πλέον συγκατοικεί, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους είναι πιο σταθερή και δυνατή από ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα είπε η Ζόζεφιν

«Όταν ο Νίνο μου έβαλε το τραγούδι “Τι κάνεις;” ήμασταν στο σπίτι. Συγκινήθηκα όταν το άκουσα γιατί ήταν η ιστορία μας. Το άκουσα μέσα από την ψυχή του, ήταν ακριβώς αυτό που ζήσαμε. Και μου λέει “θα το πεις;”, λέω “ναι»” και έτσι έγινε το ντουέτο.

Μη με βλέπεις έτσι ήρεμη… Έχω και εγώ τα δικά μου, είμαι και εγώ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι έφταιξα. Ήταν κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκαμε, έκανα ψυχανάλυση. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλευα πάρα πολύ, και ήμουνα λίγο απότομη. Είχα διάφορα δικά μου… Έκατσα και τα βρήκα λίγο με τον εαυτό μου. Εκείνος είναι νορμάλ. Είναι ένας ήσυχος άνθρωπος», είπε αρχικά η Ζόζεφιν.

Και συνέχισε λέγοντας: «Όλο αυτό ήταν έντονο. Πέρασε ένα διάστημα και επειδή δεν προχώρησε κανένας, ούτε ραντεβού ούτε τίποτα, ξαναβγήκαμε. Τον σκεφτόμουν, τον ήθελα. Μείναμε χώρια οκτώ μήνες. Δεν έφυγε από το μυαλό μου ποτέ. Εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε.

Χωρίσαμε τον Αύγουστο και έκανα την προσπάθεια το Πάσχα και από τότε είμαστε μαζί. Στην αρχή δεν μου μιλούσε, τον είχα στενοχωρήσει. Είμαι της άποψης ότι άμα αγαπάς και θες κάτι πραγματικά και υπάρχει καθαρός ουρανός, κάνεις την προσπάθεια σου και φτιάχνουν τα πράγματα. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό μας, του είπα: “είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον”».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω γνωρίσει τα παιδιά του. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι ξεχωριστά παιδιά και αυτός εκπληκτικός μπαμπάς. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι», αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Το χρονικό της σχέσης τους

Η σχέση της Ζόζεφιν και του Νίνο ξεκίνησε στις αρχές του 2023, όταν οι δυο τους ήρθαν κοντά μέσω κοινών γνωστών, κρατώντας αρχικά χαμηλούς τόνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την προσπάθειά τους να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, οι συχνές κοινές τους εμφανίσεις και η αμοιβαία στήριξη στα επαγγελματικά τους βήματα επιβεβαίωσαν γρήγορα τον έρωτά τους.

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζευγάρι χώρισε οριστικά τον Αύγουστο του 2024 και ο χωρισμός τους συνοδεύτηκε από τα κοινά “unfollow” στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, το ζευγάρι είναι και πάλι μαζί, έχοντας επισφραγίσει την κοινή τους πορεία με τη συγκατοίκηση στα νότια προάστια και την κυκλοφορία του πρώτου τους ντουέτου.

Ακούστε παρακάτω το ντουέτο τους: