Βασίλισσα Ελισάβετ: 3 χρόνια από τον θάνατό της – Η συγκινητική ανάρτηση του παλατιού (pic)

Συμπληρώνονται σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, τρία χρόνια από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Η μακροβιότερη μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών στο Κάστρο Μπαλμόραλ, έχοντας στο πλευρό της τον Βασιλιά Κάρολο και την Πριγκίπισσα Άννα.

Με αφορμή την επέτειο, η βασιλική οικογένεια την τίμησε με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Instagram δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία της Βασίλισσας Ελισάβετ, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας ένα μπλε σύνολο.

Η Ελισάβετ Β΄ ανήλθε στον θρόνο το 1952, σε ηλικία μόλις 25 ετών, και κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της έγινε σύμβολο συνέχειας μέσα σε περιόδους μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών αλλαγών.

Γεννημένη το 1926, η Ελισάβετ βρέθηκε από μικρή στο επίκεντρο, καθώς η παραίτηση του θείου της, Εδουάρδου Η΄, έφερε τον πατέρα της στον θρόνο και εκείνη στη θέση της διαδόχου. Η στέψη της το 1953 παρακολουθήθηκε από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη μοναρχία.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ άφησε πίσω της μια βαριά κληρονομιά και έναν θρόνο που πέρασε στον πρωτότοκο γιο της, Βασιλιά Κάρολο Γ΄. Παρά το πέρασμα του χρόνου, η μνήμη της παραμένει ζωντανή στις καρδιές των Βρετανών, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και σεβαστές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας.