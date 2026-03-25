Βασίλης Καλλίδης: «Έχασα περίπου13 κιλά – Είμαι σε ηλικία που αποφάσισα να αγαπάω τον εαυτό μου»

Ο γνωστός σεφ Βασίλης Καλλίδης υποδέχτηκε την κάμερα της εκπομπής Happy Day στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας, για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο σεφ μίλησε για τη σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή του, αποκαλύπτοντας ότι έχασε περίπου 12-13 κιλά και εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Με χιούμορ απάντησε σε σχετική παρατήρηση για αισθητικές επεμβάσεις: «Έκανα lifting, ήμουν στο Los Angeles, έκανα ενέσιμα, fillers… πλάκα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα. Απλώς έχασα γύρω στα 12 με 13 κιλά».

Ο ίδιος εξήγησε πως η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα μιας νέας στάσης ζωής: «Είναι μια ηλικία που αποφάσισα να αγαπάω τον εαυτό μου και να τον φροντίζω. Παλαιότερα δούλευα πολύ, δεν με ενδιέφερε τι έτρωγα, έμπαινα και έβγαινα από το σπίτι, άλλαζα και έφευγα, τρέχοντας από εδώ κι από εκεί».

Κλείνοντας, ο Βασίλης Καλλίδης τόνισε πως πλέον δίνει προτεραιότητα στον εαυτό του, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά: «Τώρα άρχισα να με αγαπάω περισσότερο. Και σε πνευματικό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά το σώμα μου, άρχισα να προσέχω».