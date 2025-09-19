Θοδωρής Μαραντίνης: Οι νομικές διαφορές με τη Σίσσυ Χρηστίδου και η “άνω τελεία” στους Onirama – “Θέλω να γυρίσω σελίδα”

Στο διαζύγιο με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τις νομικές διαφορές που έχει με την πρώην σύζυγό του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι οι διαδικασίες του διαζυγίου είχαν τραβήξει πολύ και η δημοσιοποίησή τους επιδείνωσε την κατάσταση.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή έχει προτείνει εξωδικαστική επίλυση των διαφορών με τη Σίσσυ Χρηστίδου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βρεθεί μια λύση που θα κλείσει οριστικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Επειδή οι νομικές διαφορές στο διαζύγιό μου έχουν τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας, πήρα την απόφαση το καλοκαίρι και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω σελίδα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Δεν θέλω να το συζητάω» τόνισε ο Θοδωρής Μαραντίνης και συνέχισε:

«Έχω κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με το διαζύγιό μου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό».

Σε άλλο σημείο, ο frontman των Onirama μίλησε για τις σημαντικές αλλαγές που θέλει να κάνει στη ζωή του:

«Υπήρξαν φάσεις στη ζωή μου που έχω κάνει πράγματα και εκτός των Onirama. Το συγκρότημα είναι η οικογένειά μου. Όλο αυτό ήταν πολύ γεμάτο και μας χάρισε πολύ όμορφες στιγμές, οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να σκεφτώ να κάνω κάτι μόνος μου. Μετά το καλοκαίρι όμως, έχω μπει σε μια φάση που θέλω να αλλάξω σελίδα στη ζωή μου σε όλα, αρχίζω και ετοιμάζω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω μόνος μου. Θα μπει μια άνω τελεία στους Onirama. Νιώθω ότι είναι καλό και αναγκαίο για τη δική μου ψυχή αυτή τη στιγμή», είπε κλείνοντας.