Θοδωρής Μαραντίνης: Μαζί με τον γιο του, Φίλιππο, στη Μύκονο – Δείτε φωτογραφίες

Ο Θοδωρής Μαραντίνης απαθανατίστηκε στη Μύκονο να απολαμβάνει τις διακοπές του μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, τον Φίλιππο. Οι δυο τους πέρασαν ποιοτικό χρόνο μαζί στο νησί των ανέμων, λίγο πριν ο Φίλιππος αναχωρήσει για τη Χαλκιδική για να γιορτάσει τα γενέθλιά του με τη μητέρα του, Σίσσυ Χρηστίδου.

Παρόλο που ο τραγουδιστής και η πρώην σύζυγός του έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, ο Θοδωρής Μαραντίνης παραμένει ένας στοργικός πατέρας που δίνει προτεραιότητα στα παιδιά του. Οι στιγμές που μοιράζεται μαζί τους στα social media είναι σπάνιες, καθώς προτιμά να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μπαμπάς και γιος εντοπίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό να περπατούν στα Ματογιάννια, έτοιμοι για τη βραδινή τους έξοδο. Η κάμερα του Mykonos Live TV απαθανάτισε τον frontman των Onirama μαζί με τον Φίλιππο, με τον Θοδωρή Μαραντίνη να χαμογελάει στους φωτογράφους, δείχνοντας την ευδιάθεσή του.

Η κοινή τους εμφάνιση επιβεβαιώνει πως ο τραγουδιστής διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με τα παιδιά του.