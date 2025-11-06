Συνελήφθη ο οδηγός της Αντζελίνα Τζολί κατά την επίσκεψή της στην Ουκρανία – Στάλθηκε σε κέντρο στρατολόγησης στο Νικολάγιεφ (βίντεο+φωτογραφίες)

Σε κέντρο στρατολόγησης στην περιοχή Νικολάγιεφ της Ουκρανίας στάλθηκε ο οδηγός της Αντζελίνα Τζολί, αφού συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της διάσημης ηθοποιού στην εμπόλεμη χώρα.

Η Τζολί, πρώην Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Hollywood star Angelina Jolie's motorcade was stopped by territorial mobilization center press gang during her visit to Mykolaiv in Ukraine, and her Ukrainian bodyguard was taken to mobilization center to be mobilized. Video shows her exiting mobilization center. pic.twitter.com/dQbHyzsVIb— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) November 5, 2025

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Αμερικανίδα σταρ βρέθηκε σε ιατρικές δομές της περιοχής, μεταξύ των οποίων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, σε μια πόλη που είχε τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο επί αρκετούς μήνες το 2022.

Η ηθοποιός που ταξίδευε με το Ίδρυμα Legacy of War, επισκέφθηκε τις πόλεις Χερσόν και Μικολάιβ, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, την Τρίτη.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι ένα μέλος της συνοδείας της Αντζελίνα Τζολί είχε ένα «περιστατικό» με τοπικούς στρατολόγους σε ένα σημείο ελέγχου, αλλά ότι οι ουκρανικές Αρχές προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη. Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης στο Politico ότι η Τζολί δεν είχε ενημερώσει την ουκρανική κυβέρνηση για την πρόθεσή της να επισκεφθεί τη χώρα και ότι εισήλθε σε αυτήν ως πεζή.

Από την πλευρά τους, οι Δυνάμεις του Ουκρανικού Στρατού έκαναν μια δήλωση περιγράφοντας λεπτομερώς το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι το άτομο που στρατολογήθηκε ήταν ο οδηγός της Τζολί, αλλά αργότερα διέγραψαν τη δήλωσή τους και δήλωσαν στο Politico ότι δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Δήλωσαν ωστόσο ότι «Οι πληροφορίες που διαδίδονται στα μέσα ενημέρωσης είναι παραποιημένες, διεξάγεται έρευνα και όλες οι περιστάσεις διευκρινίζονται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιφερειακό στρατολογικό γραφείο στο Μικολάιβ επιβεβαίωσε το περιστατικό στο Politico, αναφέροντας ότι ο οδηγός της Τζολί ήταν έφεδρος στρατιωτικός και του δόθηκε εντολή να προσέλθει για στρατιωτική επανεκπαίδευση.