Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του γιου της, Φίλιππου (pic)

Μία ιδιαίτερα σημαντική ημέρα είναι η σημερινή, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο μεγάλος της γιος, Φίλιππος-Ραφαήλ, έχει την ονομαστική του εορτή.

Η γνωστή παρουσιάστρια, για την οποία οι δύο της γιοι (Φίλιππος-Ραφαήλ και Μιχαήλ-Άγγελος) αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της και δημόσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Σίσσυ Χρηστίδου: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια της Νεφέλης Μεγκ – Τι απάντησε η παρουσιάστρια

Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί στον γιο της και να μοιραστεί την ευτυχία της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου. Ο Φίλιππός μου», έγραψε η παρουσιάστρια στο insta story που ανέβασε.

Να θυμίσουμε ότι ο Φίλιππος-Ραφαήλ είναι ο πρωτότοκος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος γεννήθηκε το 2008. Το πρώην ζευγάρι απέκτησε το 2013 τον δεύτερο γιο του, Μιχαήλ-Άγγελο.

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας: