Σίσσυ Χρηστίδου: Η πρώτη αντίδραση για τα σχόλια της Νεφέλης Μεγκ – Τι απάντησε η παρουσιάστρια

Σε μία από τις πρώτες της βραδινές εξόδους για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, κυρίως για την πρώτη της αντίδραση στα σχόλια της Νεφέλης Μεγκ σχετικά με την εμφάνισή της.

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι» παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, εκφράζοντας αρχικά τις θερμές της ευχές για την επιτυχία της πρωινής ζώνης, με αφορμή την έναρξη των εκπομπών.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε όταν η δημοσιογράφος Ελένη Παπαδόγια έθεσε το ερώτημα για την πρόσφατη ανάρτηση της Νεφέλης Μεγκ, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γνωστή influencer είχε σχολιάσει καυστικά την εξωτερική εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου, συγκρίνοντάς την με την εικόνα της στο παρελθόν.

Η απάντηση της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν λιτή, ευγενική και απολύτως καταλυτική. Η παρουσιάστρια αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, δείχνοντας την πρόθεσή της να μην δώσει συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση που ξεκίνησε μέσω των social media.

Η κίνηση αυτή της παρουσιάστριας ερμηνεύεται ως μια ξεκάθαρη στάση μη εμπλοκής, προτιμώντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να αφήσει το θέμα να “σβήσει”.

