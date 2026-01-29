Σάκης Αρναούτογλου: Το δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας του – Η επιθυμία της οικογένειας

Ώρες βαθιάς θλίψης βιώνουν ο Γρηγόρης και ο Σάκης Αρναούτογλου, καθώς η πολυαγαπημένη τους μητέρα έφυγε από τη ζωή. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του παρουσιαστή στο Instagram, όπου με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τη γυναίκα που του χάρισε τη ζωή.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εμφανώς συντετριμμένος, έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στη μνήμη της και μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, μοιραζόμενος τα συναισθήματά του με τους ακροατές του.

«Έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς, απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι, όσο κι αν καμιά φορά, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς. Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ που να φτάνεις στο σημείο να λες να ηρεμήσει», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής στην ραδιοφωνική του εκπομπή.

Το δημόσιο μήνυμα και η επιθυμία της οικογένειας

Λίγη ώρα αργότερα, ο αδελφός του και γνωστός μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Facebook, θέλοντας να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης και τις ευχές που δέχεται η οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Με την ίδια ανακοίνωση, γνωστοποίησε την επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε από όποιον επιθυμεί, αντί για στεφάνια, να καταθέσει ένα χρηματικό ποσό για την ενίσχυση του «Σπιτιού της Άρσις».

«Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις».

Λογαριασμός δωρεών Eurobank: GR73 0260 2060 0001 6020 1398 633. Σας ευχαριστώ από καρδιάς», έγραψε ο Σάκης Αρναούτογλου στο Facebook.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Facebook: