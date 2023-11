Ο Τάσος Ξιαρχό βρίσκεται ακόμη στο I’m a Celebrity Get Me Out Of Here, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα αποτελεί φαβορί για τη νίκη. Ο εκκεντρικός χορογράφος έχει καταφέρει να συνεργαστεί με πάρα πολλούς Έλληνες τραγουδιστές ενώ λίγο πριν πετάξει για τον Άγιο Δομίνικο, σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της Χρύσας Μπανδέλη “Να περνάτε καλά”, συνεργασία που όπως φαίνεται όμως, δεν πήγε πολύ καλά.

Το τραγούδι της

Η Χρύσα Μπανδέλη είναι μια τραγουδίστρια την οποία γνωρίσαμε μέσα από το Greek Idol και κατάφερε να ξεχωρίσει με την παρουσία και την φωνή της. Η ίδια πήρε την απόφαση να κυκλοφορήσει ένα ήδη επιτυχημένο τραγούδι του εξωτερικού που ονομάζεται “Ti Ne Si Za Men” και σημειώνει μεγάλη επιτυχία στην γειτονική Βουλγαρία. Ακούστε το παρακάτω:

Η συνεργασία τους

Η Χρύσα Μπανδέλη μιλώντας στην τηλεοπτική κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” είπε ότι επέλεξε τον χορογράφο να αναλάβει την σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ της, έχοντας δει προηγούμενες δουλειές του. Έτσι, περίπου δύο μήνες πριν ξεκίνησαν τα γυρίσματά του και συγκεκριμένα μία ημέρα πριν αναχωρήσει ο Τάσος Ξιαρχό για τον Άγιο Δομίνικο. Όπως αποκάλυψε η ίδια, βλέποντας περίπου δύο μήνες μετά τα πλάνα από το βίντεο κλιπ ήταν στην πλειοψηφία τους κουνημένα, με αποτέλεσμα να μπαίνει σε διαδικασία να το γυρίζει ξανά από την αρχή. Η ίδια έκλεισε την συνέντευξη ελπίζοντας όταν επιστρέψει από το παιχνίδι, να αναλάβει τις ευθύνες του.

