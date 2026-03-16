Όσκαρ 2026: Ποια είναι η Κασσάνδρα Κουλουκουντή, που κέρδισε το πρώτο βραβείο καλύτερου κάστινγκ

Ιστορία έγραψε η ελληνικής καταγωγής διευθύντρια κάστινγκ Κασσάνδρα Κουλουκουντή (Cassandra Kulukundis), η οποία στην 98η απονομή των Όσκαρ 2026 κέρδισε το πρώτο Όσκαρ καλύτερου κάστινγκ στην ιστορία της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον βραβεύτηκε για την ταινία «One Battle After Another».

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή ανέβηκε συγκινημένη στη σκηνή των Όσκαρ 2026, για να παραλάβει το βραβείο της και απέτισε φόρο τιμής στο συνδικάτο των casting directors που, που όπως ανέφερε, «πίεσαν πραγματικά την Ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια για να υιοθετήσει αυτό το σημαντικό βραβείο».

Η ίδια αφιέρωσε τη διάκριση σε όλους τους διευθυντές κάστινγκ που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, ούτε στα Όσκαρ αλλά ούτε και στους τίτλους πολλών ταινιών και επεσήμανε τη σημασία του ρόλου τους στη διαμόρφωση της κινηματογραφικής εμπειρίας.

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή ανήκει στη γνωστή εφοπλιστική οικογένεια Κουλουκουντή, και είναι εγγονή του Εμμανουήλ Κουλουκουντή, με καταγωγή από την Κάσο.

Άρχισε τη λαμπρή της επαγγελματική πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αποφοίτησε από το Κολέγιο και μπήκε στον χώρο του σινεμά ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Το παιχνίδι της τύχης» (1996).

Από τότε, ήταν σταθερή συνεργάτιδα του Άντερσον, σε πολλές σημαντικές ταινίες του («Μανόλια», «Έμφυτο ελάττωμα», «Αόρατη κλωστή» και «Πίτσα γλυκόριζα»).

Επίσης, έχει συμμετάσχει στο κάστινγκ γνωστών ταινιών όπως τα «Φαντάσματα εφηβείας» και «Her» –, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί έχει υπάρξει και παραγωγός σε διάφορα κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Στην ταινία «One Battle After Another», που σάρωσε στα φετινά βραβεία Όσκαρ, η Κασσάνδρα Κουλουκουντή κατάφερε να συγκεντρώσει μια εντυπωσιακή ομάδα ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται οι Leonardo DiCaprio, Sean Penn και Benicio del Toro.

Παράλληλα, έδωσε την ευκαιρία και σε νέα πρόσωπα να ξεχωρίσουν, επιβεβαιώνοντας ότι το σωστό casting μπορεί να καθορίσει την ταυτότητα μιας ολόκληρης ταινίας.