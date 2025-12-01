Δημήτρης Γκουτζαμάνης στο DEBATER: «Δεν αισθάνομαι ότι ασχολούνται με την εξωτερική μου εμφάνιση, περισσότερο από την τέχνη μου»

Ο νεαρός ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Γκουτζαμάνης, με γεμάτη δίψα για τέχνη και δημιουργία, μιλάει στο DEBATER για την αγάπη του για το θέατρο, την τηλεόραση -που από μια ατυχής συμφωνία δεν τον θαυμάσαμε σε πολύ γνωστή σειρά –,αλλά και για τις «σκοτεινές» πλευρές του χώρου του μέσα από το «φως» του #MeToo.

Η αρχή του θεάτρου στη ζωή του…

Αυτό που τον έκανε να ασχοληθεί με το θέατρο ήταν το παιδικό του όνειρο που είχε από μικρός: «Η υποκριτική είναι ένας χώρος που με μάγευε και συνεχίζει να με μαγεύει, καθώς με βάζει σε μια δημιουργική κατάσταση όπου δίνω ζωή σε άλλους ανθρώπους και “μπαίνω” σε κόσμους που δεν θα συναντούσα ποτέ στην καθημερινότητά μου».

Τόνιζε από μικρός στους δικούς του ότι: «Εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω ηθοποιός», γιατί είχε τη στήριξη της οικογένειάς του ώστε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, σε αντίθεση με άλλους ηθοποιούς, των οποίων οι γονείς συνήθως δεν στήριζαν τα παιδιά τους όταν ήθελαν να ασχοληθούν με τη δραματική, επειδή δεν τη θεωρούσαν «δουλειά».

Αν και πέραν της δραματικής έκανε και άλλες σπουδές «για ασφάλεια», τελειώνοντας το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης και αποκτώντας μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής, ο Δημήτρης Γκουτζαμάνης δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να έχει σιγουριά και να πατάει γερά στη γη.

«Αμείβεσαι με ό,τι επιστρέφει στο ταμείο», διευκρινίζει για τις διαφορές που υπάρχουν στις χρηματικές απολαβές μεταξύ θεάτρου και τηλεόρασης. Αν και η τηλεόραση φέρνει περισσότερα χρήματα και δημοτικότητα, «ο κάθε χώρος έχει τα θετικά και τα αρνητικά του. Στο θέατρο η ζωντάνια και η αλληλεπίδραση με το κοινό και τους συμπαίκτες σου είναι κάτι το μαγικό, όπως και το ότι κάνεις πολύ καιρό πρόβες για να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να μπορείς να το ανακαλείς και κάθε βράδυ να γεννιέται από την αρχή», περιγράφει ενθουσιασμένος.

«Η τηλεόραση, λόγω ταχύτητας και γρήγορων ρυθμών, έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνουν πιο αυθόρμητες αντιδράσεις, πράγμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, το γεγονός ότι απευθύνεται στο ευρύ κοινό και μπαίνει στα σπίτια του κόσμου την καθιστά ένα λαϊκό μέσο που το βρίσκω πολύ σημαντικό», αναφέρει ο κ. Γκουτζαμάνης.

Η τυχερή χρονιά του θεάτρου και η αρχική συμφωνία που δεν κατέληξε σε τηλεοπτική συνεργασία

Αν και ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η φετινή του χρονιά ήταν άτυχη – τουλάχιστον θεατρικά –, καθώς συμπρωταγωνιστεί στην εξαιρετική αστυνομική παράσταση «Πρόσεχε Ποιον Σκοτώνεις»,που θυμίζει κλασικά έργα της Αγκάθα Κρίστι, με πολύ χιούμορ, σε κείμενο και σκηνοθεσία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, στο θέατρο “Πειραιώς 131”.

Ο ίδιος δηλώνει στο DEBATER: «Είναι ευλογία να σε σκηνοθετούν οι συγγραφείς του έργου, γιατί ξέρουν τι θέλουν, τι έχουν γράψει και πού πρέπει να πάει ο ρόλος και το έργο. Ο ρόλος μου είναι ο Γιώργος Γαζής και ομολογώ ότι οι πρόβες ήταν τόσο δημιουργικές και ευχάριστες που δεν μπορώ να πω ότι κάτι με δυσκόλεψε ιδιαίτερα», εξομολογείται.

Στη σκηνή βρίσκεται με τους εξαιρετικούς: Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Φωτεινή Ντεμίρη, Μαρία Φιλίππου, Δανάη Παππά, Άννα Μενενάκου, Δανάη Τάγαρη, Μανώλη Κλωνάρη και Γιάννη Σίντο. Το «στοίχημα» σε αυτή την παράσταση – όπως αποκαλύπτει, αλλά και σε κάθε παράσταση που παίζει – είναι να είναι ειλικρινής στη σκηνή, σε κάθε στιγμή που «γεννιέται».

Τηλεοπτικά, οι προτάσεις που του ήρθαν φέτος δεν ήταν ικανοποιητικές, όπως αποκαλύπτει. «Έχω συμμετάσχει σε μία σειρά (ο ρόλος δεν έχει εμφανιστεί ακόμα), όπου δυστυχώς άλλη ήταν η αρχική συμφωνία και αλλιώς κατέληξε για διάφορους λόγους. Παίζω εγώ, απλά η συμφωνία ήταν για περισσότερα επεισόδια και μεγαλύτερο ρόλο και τελικά κατέληξε σε κάτι πολύ μικρότερο, λόγω του ότι το κανάλι έκοψε επεισόδια», εξομολογείται.

Ζεν πρεμιέ και στο TikTok: «Δεν το ήξερα γιατί δεν έχω TikTok»

Τον Δημήτρη Γκουτζαμάνη οι χρήστες του TikTok τον έχουν ξεχωρίσει από το θεατρικό σανίδι και τον τραβούν βίντεο ως ζεν πρεμιέ. Ωστόσο δεν φαίνεται να κολακεύεται ιδιαίτερα και δεν το γνωρίζει ο ίδιος, καθώς δεν έχει λογαριασμό στην πλατφόρμα.

«Ίσως σε κάποια φάση να κάνω, γιατί οι καλλιτέχνες πρέπει να ενημερωνόμαστε για τις τάσεις της εποχής μας και να μην είμαστε έξω από αυτή. Όσον αφορά την εξωτερική μου εμφάνιση και το ταλέντο μου, θεωρώ πως αυτά τα δύο πάνε μαζί. Η εξωτερική μας εμφάνιση είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μας και η προσωπικότητά μας είναι αυτή που δίνει ζωή στο ταλέντο μας. Δεν αισθάνομαι ότι ο κόσμος ασχολείται με την εξωτερική μου εμφάνιση περισσότερο από την τέχνη μου», διευκρινίζει.

Ο ίδιος, από το 2009 που τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου, δουλεύει συνεχώς και έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές για διάφορους ρόλους που έχει παίξει στο θέατρο, όπως του Μακμπέθ, αλλά και στην τηλεόραση ως Σωτηράκης στο «Προξενιό της Ιουλίας».

Θεωρεί ότι η εμφάνιση ενός ηθοποιού άλλοτε ταιριάζει σε κάποιους ρόλους και άλλοτε όχι. Οπότε σημασία έχει τι ρόλοι υπάρχουν διαθέσιμοι και πόσο ταιριάζει ένας ηθοποιός με το όραμα του σκηνοθέτη.

Το #MeToo και η «σκοτεινή» πλευρά της λάμψης

Το #MeToo έκανε την εμφάνισή του σε προβεβλημένους χώρους όπως ο αθλητισμός και το θέαμα, με αποτέλεσμα αυτοί οι χώροι να ταυτιστούν περισσότερο με τέτοιες συμπεριφορές.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ζητήματα κακοποίησης, είτε σεξουαλικής είτε γενικότερα κακών συμπεριφορών, προκύπτουν σε οποιονδήποτε χώρο υπάρχει εξουσία και τα εξαρτημένα μέλη βρίσκονται σε ανάγκη (π.χ. οικονομική). Θεωρώ πως αυτά που συνέβησαν στον χώρο των ηθοποιών βελτίωσαν την κατάσταση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και όχι μόνο σε αυτόν τον κλάδο», αναφέρει.

Προσωπικά, αποκαλύπτει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει κάποια αξιόποινη συμπεριφορά ώστε να χρειαστεί να προβεί σε καταγγελία.Χαίρεται, όμως, που πλέον οι συνάδελφοι δεν ανέχονται κακοποιητικές συμπεριφορές και άνθρωποι με εξουσία είναι πολύ πιο προσεκτικοί.

Τα «μυστικά ομορφιάς» του και η τρέλα του για τα video games

Ο Δημήτρης Γκουτζαμάνης πρώτα απ’ όλα αγαπάει τον εαυτό του, γιατί – όπως τονίζει: «Αγαπάω τον εαυτό μου. Θεωρώ πως είναι το βασικότερο στοιχείο για να είσαι καλά ουσιαστικά. Πράγμα που όταν συμβαίνει, εκπέμπεται. Από ‘κει και πέρα γυμνάζομαι συστηματικά, προσέχω τη διατροφή μου και κοιμάμαι ικανοποιητικά, όσο δηλαδή έχει ανάγκη ο οργανισμός μου».

Αποφορτίζεται από τη δύσκολη καθημερινότητα παίζοντας σαν μικρό παιδί. «Παίζω video games, βλέπω σειρές και ταινίες, διαβάζω βιβλία. Αν έχω τη δυνατότητα, μου αρέσει να πηγαίνω για ορειβασία και ταξίδια», περιγράφει.

Ο Δημήτρης Γκουτζαμάνης διαθέτει το πακέτο της εμφάνισης και του ταλέντου — αλλά πάνω απ’ όλα, διαθέτει τη συνείδηση του καλλιτέχνη που γνωρίζει ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ξέρει ότι αρέσει, αλλά αυτό δεν του αρκεί· η τέχνη απαιτεί διαρκή προσπάθεια, αφοσίωση και αλήθεια.

Και εκείνος, με συνέπεια και σεμνότητα, δείχνει πως είναι έτοιμος να χαράξει τη δική του πορεία, τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη, χωρίς να χάσει τον πυρήνα του: την πίστη στη δουλειά του και στον άνθρωπο.