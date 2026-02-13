Ο Άρης Τερζόπουλος αποκαλύπτει: «Ο Πέτρς Κωστόπουλος ήταν ο εραστής της γυναίκας μου»

Σε μια σπάνια τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Άρης Τερζόπουλος προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη. Όπως ανέφερε, ο στενός του φίλος Πέτρος Κωστόπουλος είχε στο παρελθόν σχέση με τη σύζυγό του, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για να γνωριστούν οι δυο τους.

Η γνωριμία αυτή, όπως εξήγησε, εξελίχθηκε σε φιλία και αργότερα σε επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των δύο ανδρών.

Στην εκπομπή «Στούντιο 4» βρέθηκε καλεσμένος ο εκδότης την Παρασκευή και έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Μάλιστα, ο Άρης Τερζόπουλος αναφέρθηκε στην γνωριμία του με τον Πέτρο Κωστόπουλο, με τον οποίο στην συνέχεια δημιούργησαν το περιοδικό «Κλικ».

«Θα σας πούμε και μερικά ιδιωτικά, δεν πειράζει, με τη Λάουρα, την πρώτη μου γυναίκα, η σχέση μας ήταν ελεύθερη. Αυτό οφειλόταν σε μένα, όταν γνωριστήκαμε ήθελε η Λάουρα να είμαι μαζί, της είπα “δεν μπορώ να ‘μαι”. Είχα περάσει πολλά με τους έρωτες…. Η Λάουρα μ’ άρεσε, ήταν και έξυπνο παιδί, πολύ έξυπνο και είμαστε ακόμα φίλοι», είπε αρχικά ο Άρης Τερζόπουλος..

«Η Λάουρα λέει “αφού έτσι θέλεις, έτσι θα γίνει”. Αυτό το “έτσι θέλεις, έτσι θα γίνει” σήμαινε ότι έκανε ότι ήθελα, ότι ήθελε, και έκανα ότι ήθελα κι εγώ. Ήμασταν σε γάμο και έμενε και στο ίδιο σπίτι. Ήταν περίεργο πράγμα αυτό ,το να έχεις ελεύθερη σχέση… Ότι από τη μια μεριά έχουμε μια μεγάλη τάση να είμαστε με κάποιον άνθρωπο και να μεγαλώσουμε, να γεράσουμε μαζί. Από την άλλη έχουμε μια ζωντανή λίμπιντο. Είναι δύο τάσεις διαφορετικές. Η ελευθερία από τη μια μεριά και το ζεύγος από την άλλη. Αυτό είναι διχαστικό.

Εγώ έμπαινα σ’ όλες τις σχέσεις μου και μετά από λίγο καιρό ήμουνα διχασμένος. Δεν ήμουν ευτυχής. Στις σχέσεις, ήταν μεγάλες ερωτικές σχέσεις, αλλά ήμουν δυστυχής μέσα. Γιατί αισθανόμουνα πνιγμένος. Χώριζα όχι γιατί μου έφταιγε η κοπέλα ή μου έφταιγε τίποτα άλλο. Χώριζα γιατί δεν άντεχα να μην μπορώ να πάρω ανάσα. Χώριζα γιατί ήθελα να είμαι πάλι ελεύθερος», δήλωσε στη συνέχεια.

Αμέσως μετά αποκάλυψε τα πάντα για τη γνωριμία και τη φιλία του με τον Πέτρο Κωστόπουλο, υπογραμμίζοντας: «Παρεμπιπτόντως ο Πέτρος εκείνο τον καιρό γνώρισε κάπου τη Λάουρα, τα φτιάξανε, οπότε χωρίς να το ξέρει ο Πέτρος ότι το ξέρω, τον γνώρισα ως… εραστή της Λάουρας. Έτσι γνωριστήκαμε στη Μύκονο. Είχαμε σπίτι στη Μύκονο τότε. Δεν το ήξερε ότι το ξέρω, θα ‘ταν δύσκολο υποθέτω. Δεν είναι κι εύκολο να το χειριστείς. Γίναμε φίλοι, όμως, με τον Πέτρο. Το ‘ξερα εγώ, δεν υπήρχε θέμα».

«Γίναμε φίλοι, γιατί ο Πέτρος είναι εντάξει, είναι ειδικό άτομο, ξεχωριστό, με τα ελαττώματά του… Δεν ειπώθηκε ποτέ κάτι για τη σχέση με τη Λάουρα. Είχαμε γίνει φίλοι, κάναμε παρέα καθημερινά. Χωρίς να ξέρει ο Πέτρος ότι εγώ ξέρω», πρόσθεσε ο Άρης Τερζόπουλος.

«Και έξυπνος και φιλόδοξος. Ήταν αυτό που χρειαζόμουνα για να ‘χω, γιατί αν θες να μεγαλώσεις τη δουλειά σου, δεν γίνεται αλλιώς», είπε ακόμα περιγράφοντας πώς δημιούργησαν το περιοδικό «Κλικ».