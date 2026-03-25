Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η εξομολόγηση για την επιλόχειο κατάθλιψη – «Το ξεπέρασα γιατί έμεινα ξανά έγκυος» (Βίντεο)

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids στο YouTube και μίλησε με ειλικρίνεια για προσωπικές εμπειρίες από τη μητρότητα, αγγίζοντας τόσο το θέμα της επιλόχειας κατάθλιψης όσο και τη στιγμή που ο γιος της έφυγε από το σπίτι για σπουδές.

Η εξομολόγηση για την επιλόχειο κατάθλιψη

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, του Διονύση Πηλαδάκη, βίωσε μια ήπια μορφή επιλόχειας κατάθλιψης. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε η στήριξη που προσφέρουν σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πλέον λειτουργούν ως χώρος ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης για τις νέες μητέρες.

Η ίδια διαχειρίστηκε τα συναισθήματά της κυρίως μόνη της, ενώ σημείωσε πως η δεύτερη εγκυμοσύνη της, στον Φίλιππο Πηλαδάκη, συνέβαλε στο να ξεπεράσει γρήγορα τη δύσκολη αυτή φάση, καθώς οι ορμονικές αλλαγές και η νέα καθημερινότητα λειτούργησαν υποστηρικτικά.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κατανόηση και η φροντίδα του εαυτού είναι καθοριστικές, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα η μητέρα αφιερώνεται ολοκληρωτικά στα παιδιά της.

Η απουσία του γιου της και η προσαρμογή

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε όταν ο μεγάλος της γιος έφυγε για σπουδές στην Κύπρο. Περιέγραψε το πρώτο διάστημα ως ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η απουσία του από το σπίτι και η εικόνα του άδειου δωματίου της προκάλεσαν έντονα συναισθήματα.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ανησυχίες κάθε γονέα για την καθημερινότητα του παιδιού του, το οποίο καλείται πλέον να διαχειριστεί μόνο του βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα και η φροντίδα του σπιτιού.

Η σημασία της προσωπικής ζωής για τους γονείς

Η ηθοποιός επισήμανε ότι η προσαρμογή γίνεται ευκολότερη όταν βλέπει το παιδί της να προσαρμόζεται και να είναι καλά στο νέο του περιβάλλον. Τόνισε, επίσης, πόσο σημαντικό είναι για έναν γονέα να διατηρεί προσωπικές δραστηριότητες, επαγγελματική ζωή και κοινωνικές επαφές.

Όπως σημείωσε, η ύπαρξη μιας ισορροπημένης καθημερινότητας, πέρα από τον ρόλο του γονέα, λειτουργεί υποστηρικτικά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και ανεξαρτητοποιούνται, επιτρέποντας στους γονείς να διατηρούν τη δική τους ταυτότητα και ζωή.