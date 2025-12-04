Ναταλία Λιονάκη: Απούσα από την υποδοχή του νέου Μητροπολίτη Φιλίππου στην Κένυα – Τι συμβαίνει

Στις 25η Νοεμβρίου, στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Αγίου Νικολάου στο Χαμζάουι Καΐρου, τελέστηκε η λαμπρή χειροτονία του νέου Επισκόπου Κισούμου και Δυτικής Κένυας, κ. Φιλίππου. Η εκκλησιαστική αυτή τελετή, ωστόσο, επισκιάστηκε από την ηχηρή απουσία της Μοναχής Φεβρωνίας, όπως είναι πλέον το όνομα της άλλοτε γνωστής ηθοποιού Ναταλίας Λιονάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA, η Ναταλία Λιονάκη έλειπε από την κρίσιμη αυτή ημέρα. Μάλιστα, την υποδοχή του νέου Μητροπολίτη ανέλαβαν οι δύο αδελφές της, χωρίς την παρουσία της ίδιας, γεγονός που κρίθηκε ως ιδιαίτερα παράξενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ναταλία Λιονάκη: «Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι εγώ προσβάλλω την Εκκλησία», είπε η μητέρα της

Όπως σχολιάστηκε, η απουσία της από μια τέτοια τελετή, μετά από τόσα χρόνια παρουσίας, είναι «άνευ δικαιολογίας».

Τα επικρατέστερα σενάρια για την εξαφάνισή της

Ο δημοσιογράφος κ. Ανδρέας Καραγιάννης μετέφερε δύο βασικά σενάρια που επιχειρούν να φωτίσουν το μυστήριο γύρω από τη Μοναχή Φεβρωνία.

«Οι δυο λόγοι που υπάρχουν είναι ότι μπορεί να υπάρχει θέμα υγείας ή να έχει εγκαταλείψει πλήρως την ιεραποστολή. Να μην είναι στην Αφρική, στην Κένυα. Να μην ανήκει στο συγκεκριμένο τάγμα ή στο συγκεκριμένο πατριαρχείο. Το γεγονός ότι λείπει από μια κρίσιμη περίοδο, δεν έχει δικαιολογία», τόνισε ο Ανδρέας Καραγιάννης.

Την ίδια στιγμή, ο νέος Επίσκοπος Κισούμου και Δυτικής Κένυας, κ. Φίλιππος, φέρεται να αγνοεί την τύχη της μοναχής.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο ίδιος δεν γνωρίζει τη Φεβρωνία προσωπικά και δεν έχει ενημερωθεί για το αν η απουσία της είναι απλώς θέμα ενημέρωσης ή αν κρύβει κάτι πιο ουσιαστικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: