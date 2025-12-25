Με γιορτινή διάθεση η Ελένη Μενεγάκη στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα

Η Ελένη Μενεγάκη έχει μεγάλη αδυναμία στα Χριστούγεννα και αγαπά να περνάει ξεχωριστές στιγμές με την οικογένειά της, την οποία θεωρεί το πιο πολύτιμο δώρο. Το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων (24/12), η λαμπερή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις ευχές της και ανέβασε μία ιδιαίτερη φωτογραφία με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Πριν από λίγες μέρες, η Ελένη Μενεγάκη είχε δείξει στους ακολούθους της πόσο έχει μπει στο εορταστικό κλίμα. Το σπίτι της ήταν γεμάτο γιορτινές διακο decorations, με ένα υπέροχο δέντρο να κυριαρχεί στο σαλόνι. Αυτή τη φορά, δημοσίευσε μια εικόνα με τον άντρα της ζωής της, επεξεργασμένη με τρόπο που έμοιαζε σαν να είναι πρωταγωνιστές σε κόμικ, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια ανατρεπτική και παιχνιδιάρικη εικόνα.

Οι δυο φορούσαν δύο σκουφιά που έγραφαν «Daddy Claus» και «Mommy Claus».

«Με αγάπη και χρόνια πολλά», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση της η Ελένη Μενεγάκη.

Κάτω από την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη, δεκάδες διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να στείλουν ευχές. Ανάμεσά τους ήταν ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, η Βάσω Γουλιελμάκη, η Ντίνα Νικολάου, η Ναταλία Γερμανού και η Σάσα Σταμάτη.