Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει χαμογελαστή δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το στολίδι που κέντρισε τα βλέμματα

Ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο δεσπόζει στο σαλόνι της Ελένης Μενεγάκη, η οποία επέλεξε να δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το ζεστό και γιορτινό κλίμα που επικρατεί στο σπίτι της.

Η παρουσιάστρια, γνωστή για την ιδιαίτερη αγάπη της στα Χριστούγεννα, ποζάρει σε μια χαλαρή και ευδιάθετη στιγμή, ξαπλωμένη μπροστά από τα αναμμένα λαμπιόνια, αποπνέοντας θαλπωρή και θετική διάθεση.

Την προσοχή των χρηστών τράβηξε μια ξεχωριστή λεπτομέρεια της διακόσμησης: μια χειροποίητη μπάλα-πορτρέτο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο στολίδι που απεικονίζει το πρόσωπό της σε σύγχρονη εκδοχή, προσδίδοντας έναν άκρως προσωπικό χαρακτήρα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και ξεχωρίζοντας από τα συνηθισμένα στολίδια.

«Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του χειμώνα· μύρισαν Χριστούγεννα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα και τη θετική της ενέργεια στους ακολούθους της. Παρότι η ίδια απέχει από την τηλεόραση εδώ και δύο χρόνια και τέσσερις μήνες, η σχέση της με το κοινό της παραμένει σταθερή και δυνατή.

Τα σχόλια δεν άργησαν να κατακλύσουν την ανάρτηση, με τους θαυμαστές της να στέλνουν ευχές και να εκφράζουν τον θαυμασμό τους τόσο για την εμφάνισή της όσο και για την κομψότητα και την αισθητική του χώρου της.