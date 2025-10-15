Η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού σχολίασε τη συμμετοχή της στον πέμπτο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Mega, «Η Γη της Ελιάς». H ίδια, με μια επική ατάκα, αποκάλυψε μια ιδιαιτερότητα του ρόλου της και του χαρακτήρα που υποδύεται.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, που υποδύεται την αγαπητή «Μαρία Αναγνώστου», παραχώρησε συνέντευξη την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε στα επερχόμενα επεισόδια, τα οποία, όπως προανήγγειλε, θα είναι γεμάτα έρωτες, φόνους και διαζύγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Η Μάρω Κοντού έκανε auto stop λόγω απεργίας των ταξί – «Μας ζήτησε ευγενικά να την πάμε κάπου» (pic)

Όταν ρωτήθηκε για τις ερωτικές σκηνές, η Μάρω Κοντού θυμήθηκε τη δήλωση του Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι είναι ο μόνος που δεν έχει ερωτικές σκηνές στη σειρά.

«Υπάρχουν ερωτικές εξελίξεις, φόνοι, διαζύγια, αγάπες. Είδα και τον Γρηγόρη Βαλτινό που είπε ότι μόνο εκείνος και δεν έχει κάνει σεξ στη σειρά. Κάνει λάθος ο Βαλτινός, μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ και δεν προβλέπεται», τόνισε αρχικά η Μάρω Κοντού.

«Και βέβαια το σεξ είναι σημαντικό στη ζωή. Άλλες οι ορμόνες που έχεις σήμερα, άλλες οι ορμόνες που έχεις στα 50-60, άντε και μέχρι τα 70. Μην λέμε αστεία. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και αν δει μια γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα θα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, πρέπει να της πηγαίνει το δέρμα, η μυρωδιά του, το φιλί του», σημείωσε σε άλλο σημείο η σπουδαία ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: