Μάρκος Σεφερλής: Οι σπάνιες φωτογραφίες και το μήνυμα για τα γενέθλιά του – «Παραμένω παιδί σε όλα μου»

Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή για τον Μάρκο Σεφερλή, καθώς γιόρτασε τα 57α γενέθλιά του. Ο αγαπημένος κωμικός δέχτηκε πλήθος ευχών από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές, ενώ ο ίδιος επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό του μια ιδιαίτερη, μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τα γενέθλιά του, ο Μάρκος Σεφερλής προχώρησε σε έναν μίνι απολογισμό της ζωής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από το μήνυμά του, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον στηρίζουν, αναφέρθηκε στην πορεία του στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

Τι έγραψε ο Μάρκος Σεφερλής στο Instagram:

«Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι ας κλείνω σήμερα τα 57! Χαίρομαι που παραμένω παιδί σε όλα μου! Στο κέφι, στην ενέργεια, στη ζωντάνια, στη συμπεριφορά μου απέναντι στους συνανθρώπους μου και κυρίως στην πίστη μου σε ανθρώπινες αξίες και ιδανικά! Και χαίρομαι που μπορώ να «παίζω» ακόμα επάνω στη σκηνή σαν να βρίσκομαι σε κάποια αλάνα της Κορίνθου, όπου μεγάλωσα!

Γιατί για μένα όλο αυτό που έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου είναι ένα «ατέλειωτο παιχνίδι»! Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα μου από τότε! Το μόνο που έχει αλλάξει σήμερα στα 57 μου, είναι ότι δεν μπορεί να με μαζέψει «απ’ τον δρόμο η μάνα» και μπορώ να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο «παιχνίδι» μαζί σας για ώρες, για μέρες, για μήνες, για χρόνια! Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις όμορφες ευχές σας και για όσα μου έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα» έγραψε ο Μάρκος Σεφερλής.