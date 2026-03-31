Μαρινέλλα: Τα συγκλονιστικά λόγια της πριν φύγει από την ζωή – Τι είχε πει στην κόρη της, Τζωρτίνα

Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας το Σάββατο, 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, βύθισε τη χώρα σε βαρύ πένθος. Η απώλεια της «μεγάλης κυρίας» του ελληνικού τραγουδιού αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά και ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί.

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, η Αθήνα αποχαιρέτησε τη σπουδαία καλλιτέχνιδα. Από νωρίς το πρωί, η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου, όπου χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να αφήσουν ένα λουλούδι.

Διαβάστε επίσης: Κηδεία Μαρινέλλας: Οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών» στο λαϊκό προσκύνημα (pics & vids)

Μια πτυχή της ζωής της που ελάχιστοι γνώριζαν αφορά το τελευταίο ενάμιση έτος. Από τη στιγμή που υπέστη το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, η Μαρινέλλα είχε αποσυρθεί στο σπίτι της αγαπημένης της αδελφής, Λούλας.

Εκεί, το δωμάτιό της είχε μετατραπεί σε ένα πλήρως εξοπλισμένο ιδιωτικό ιατρείο.

Η οικογένειά της είχε φροντίσει ώστε να της παρέχεται η απαραίτητη ιατρική υποστήριξη και φροντίδα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπρέπεια. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Τα συγκλονιστικά λόγια της πριν φύγει από την ζωή

Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν σοβαρή και επιβαρυμένη, η Μαρινέλλα διατηρούσε μέχρι τις τελευταίες στιγμές τη διαύγειά της και την ικανότητα να επικοινωνεί με το περιβάλλον της.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με την Ζήνα», η τελευταία φορά που η μεγάλη ερμηνεύτρια μίλησε στην κόρη της, ήταν όταν στράφηκε στην Τζωρτίνα και της είπε: «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω».

Πρόκειται για τους στίχους της μεγάλης επιτυχίας του Βασίλη Καρρά, ενός καλλιτέχνη με τον οποίο η Μαρινέλλα συνδεόταν με μια βαθιά και ειλικρινή φιλία για πολλά χρόνια.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες από την κηδεία της Μαρινέλλας:

Τάκης Ζαχαράτος / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

