Μαρινέλλα: Τα συγκλονιστικά λόγια της πριν φύγει από την ζωή – Τι είχε πει στην κόρη της, Τζωρτίνα
Το τραγούδι που της είχε σιγοτραγουδήσει
Η είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας το Σάββατο, 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, βύθισε τη χώρα σε βαρύ πένθος. Η απώλεια της «μεγάλης κυρίας» του ελληνικού τραγουδιού αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά και ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί.
Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, η Αθήνα αποχαιρέτησε τη σπουδαία καλλιτέχνιδα. Από νωρίς το πρωί, η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού του Αγίου Ελευθερίου, όπου χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να αφήσουν ένα λουλούδι.
Μια πτυχή της ζωής της που ελάχιστοι γνώριζαν αφορά το τελευταίο ενάμιση έτος. Από τη στιγμή που υπέστη το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, η Μαρινέλλα είχε αποσυρθεί στο σπίτι της αγαπημένης της αδελφής, Λούλας.
Εκεί, το δωμάτιό της είχε μετατραπεί σε ένα πλήρως εξοπλισμένο ιδιωτικό ιατρείο.
Η οικογένειά της είχε φροντίσει ώστε να της παρέχεται η απαραίτητη ιατρική υποστήριξη και φροντίδα επί εικοσιτετραώρου βάσεως, προκειμένου να διατηρηθεί στη ζωή με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπρέπεια.
Τα συγκλονιστικά λόγια της πριν φύγει από την ζωή
Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν σοβαρή και επιβαρυμένη, η Μαρινέλλα διατηρούσε μέχρι τις τελευταίες στιγμές τη διαύγειά της και την ικανότητα να επικοινωνεί με το περιβάλλον της.
Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με την Ζήνα», η τελευταία φορά που η μεγάλη ερμηνεύτρια μίλησε στην κόρη της, ήταν όταν στράφηκε στην Τζωρτίνα και της είπε: «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω».
Πρόκειται για τους στίχους της μεγάλης επιτυχίας του Βασίλη Καρρά, ενός καλλιτέχνη με τον οποίο η Μαρινέλλα συνδεόταν με μια βαθιά και ειλικρινή φιλία για πολλά χρόνια.
