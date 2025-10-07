Μαρίνα Σάττι: Ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις

Μετά από μια εκρηκτική διετία γεμάτη αδιάκοπη δημιουργικότητα, sold out εμφανίσεις και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2024, η Μαρίνα Σάττι ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, η οποία κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ σε σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκλήρωσε πρόσφατα την επιτυχημένη καλοκαιρινή της περιοδεία στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, προτού πατήσει «pause», η Μαρίνα Σάττι συνεχίζει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στην Ευρώπη και ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες τον προσεχή Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παγκόσμια παρουσία.

Διαβάστε επίσης: Μαρίνα Σάττι: Υποψήφια στα «UK Music Video Awards 2025» με το πολυσυζητημένο άλμπουμ «LOLA»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο WiWibloggs, η Μαρίνα Σάττι μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τους λόγους αυτής της απόφασης, τονίζοντας την ανάγκη της για παύση και την επιθυμία να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της.

«Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε… Δεν ξέρω πόσο είναι… Δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί – ξέρεις – οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο», είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Σάττι.

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο».

«Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε. Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά… να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά», αποκάλυψε η Μαρίνα Σάττι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: