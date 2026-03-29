Λαζόπουλος: Η Μαρινέλλα τα τακτοποίησε έτσι γιατί ήθελε να δώσει χρόνο στην οικογένεια της

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στον θάνατο της σπουδαίας Μαρινέλλας το Σάββατο 28/3 που βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Μαρινέλλα θα μείνει στην ιστορία σαν ένα σπάνιο κρύσταλλο και δεν πρόκειται να σιγήσει.

«Στο Ηρώδειο είναι το τέλος της, εκεί, το ουσιαστικό της τέλος. Τώρα, είναι ο τελευταίος ασπασμός. Η Μαρινέλλα έδωσε χρόνο στα παιδιά της να την εξυπηρετήσουν, γιατί δεν είχε τον χρόνο όλον αυτόν για να τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν τα πράγματα που θα ήθελαν γι’ αυτήν» ανέφερε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος για να προσθέσει:

«Έχω την εντύπωση ότι η Μαρινέλλα τα τακτοποίησε έτσι γιατί ήθελε να δώσει τον απόλυτο χρόνο στην οικογένεια της να την έχει αυτή. Να είναι ενάμιση χρόνο εκεί και να ασχολούνται και να της δίνουν αυτό που μπορούν. Νομίζω ότι καταλάβαινε, ένιωθε, δεν χρειαζόταν να μιλούσε γιατί, αν αυτή μιλούσε, έπρεπε και να τραγουδήσει.

Η Μαρινέλλα είναι ένα σπάνιο κρύσταλλο και θέλω να μείνει στην ιστορία σαν ένα σπάνιο κρύσταλλο. Δεν πρόκειται να σιγήσει γιατί φωνές σαν την Μαρινέλλα δεν σιγούν».