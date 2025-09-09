Jessie J: Η εξομολόγηση για τον καρκίνο του μαστού – «Νιώθω ότι βρίσκομαι στη μέση μιας καταιγίδας»

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε η Jessie J, λίγο πριν υποβληθεί στη δεύτερη χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού. Η 37χρονη τραγουδίστρια περιέγραψε τα συναισθήματά της, δηλώνοντας ότι νιώθει «σαν να βρίσκεται στη μέση μιας καταιγίδας», αλλά παραμένει αισιόδοξη και δυνατή.

Η δήλωσή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή, στο φεστιβάλ BBC Radio 2 In The Park. Εκεί, η Jessie J, εμφανώς συγκινημένη, αποκάλυψε στο κοινό ότι η πρώτη της επέμβαση, μια μαστεκτομή, είχε πραγματοποιηθεί μόλις 11 εβδομάδες νωρίτερα.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που βρισκόταν και πάλι μπροστά στους θαυμαστές της, τραγουδώντας αυτά που αγαπά.

Η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της μουσικής, την οποία χαρακτήρισε «θεραπεία» και κινητήρια δύναμη στη ζωή της: «Η μουσική είναι αυτό που με κάνει να θέλω να ξυπνάω το πρωί. Ποτέ δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελευταία μας μέρα, οπότε απολαύστε τη, αγκαλιάστε σφιχτά τους ανθρώπους που αγαπάτε».